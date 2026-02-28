Primavera Juve beffata, il Cagliari acciuffa il pari al 93’: Montero e Merola non bastano a Padoin!

Dopo la sconfitta per 2-0 nel derby della Mole contro il Torino, la Juve Primavera non riesce a portare a casa la vittoria contro il Cagliari e anzi spreca il doppio vantaggio. I bianconeri giocano un buon secondo tempo e trovano il vantaggio con il colpo di testa di Montero, bravo a svettare più alto di tutti sul cross di Leone. Poi Padoin inserisce Merola che, dopo due pali, trova il raddoppio con una bella serpentina in area. Il Cagliari però non molla e ci crede: Grandu entra in area e serve Mendy per riaprire la partita. In pieno recupero è Sugamele a realizzare una rete bellissima con un destro dalla distanza a superare Huli. La Juve Primavera sale a 39 punti in classifica.
Juve-Cagliari, rivivi la diretta
96' - Termina qui! Finisce 2-2 tra Juve e Cagliari dopo un bellissimo secondo tempo.
95' - OCCASIONE JUVE! Ancora Durmisi è bravo a farsi trovare pronto ma la sua conclusione viene salvata sulla linea da Cogoni.
94' - OCCASIONE JUVE! Durmisi ci prova e Kehayov è attento.
93' - GOL CAGLIARI! I rossoblù trovano il pari allo scadere grazie a Sugamele, bravo a superare Huli con un bellissimo tiro dalla distanza.
87' - Cambio Juve: fuori Licina e dentro Vallana.
85' - Doppio cambio Cagliari: dentro Costa e Roguski, fuori Malfitano e Marini.
84' - Occasione Juve! Leone prova la conclusione, tiro alto sopra la traversa.
79' - GOL CAGLIARI! Grandu serve in mezzo un bel pallone e Mendy col destro supera Huli.
76' - GOL JUVE! Al terzo tentativo Merola trova il raddoppio con una bellissima azione personale e un mancino in diagonale a superare Kehyaov.
69' - ANCORA PALO JUVE! Sempre Merola è bravo a incunearsi in area e col destro angola la conclusione ma è ancora il montante a negargli il raddoppio.
66' - PALO JUVE! Proprio Merola va vicino al raddoppio, l'attaccante va alla conclusione ma coglie il montante interno.
64' - Doppio cambio per la Juve: fuori Mazur e Oboavwodou, dentro Milia e Merola.
59' - GOL JUVE! Montero prende il tempo a tutti e di testa porta avanti i bianconeri sul cross perfetto di Leone.
57' - Cambio nel Cagliari: dentro Sugamele per Trepy.
55' - Problemi per Trepy, l'attaccante resta a terra dopo uno scatto e chiede il cambio.
53' - OCCASIONE JUVE! Oboavwodou si gira nello stretto e calcia forte col destro ma ancora Kehayov gli nega il gol grazie anche al palo ad aiutarlo.
46' - Iniziata la ripresa. Subito palla gol per il Cagliari: Trepy serve Sulev che, da due passi, si fa murare il tiro da Huli.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione con il risultato inchiodato sullo 0-0.
45' - Due i minuti di recupero.
42' - Mazur prova la conclusione dalla distanza, pallone fuori di pochissimo.
38' - Occasione Juve! Oboavwodou va alla conclusione e impegna Kehayov che manda in angolo. Momento positivo per i bianconeri.
34' - Buon dribbling di Licina che poi serve Durmisi. L'azione non si concretizza, ma i bianconeri guadagnano un calcio d’angolo.
27' - Russo prova il tiro dal limite, pallone fuori.
25' - Cagliari in avanti in questa prima parte di partita. I rossoblù tengono il possesso mentre la Juve riesce a difendersi bene.
17' - Cambio obbligato per Padoin: dentro Durmisi e fuori proprio Pugno.
14' - Problemi per Pugno: l'attaccante resta a terra dolorante, necessario l'intervento dello staff medico.
10' - Gara molto equilibrata in questo avvio.
2' - Primo pericolo per la Juve: Trepy va al tiro col destro, pallone deviato e in angolo.
1' - Iniziata la sfida.
Dove vedere Juve Primavera-Cagliari in tv e in streaming
Il match tra Juve Primavera e Cagliari, in programma sabato 28 febbraio a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali di Juve Primavera-Cagliari
JUVE PRIMAVERA: Huli, Alfonso Montero, Rizzo, Keutgen, Leone, Verde, Oboavwodou, Grelaud, Mazur, Licina, Pugno. All. Padoin
CAGLIARI PRIMAVERA: Kehayov, Malfitano, Trepy, Cogoni, Grandu, Sulev, Mendy, Franke, Russo, Reterink, Marini. All: Pisano
