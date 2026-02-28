Primavera Juve beffata, il Cagliari acciuffa il pari al 93’: Montero e Merola non bastano a Padoin!

Dopo la sconfitta per 2-0 nel derby della Mole contro il Torino, la Juve Primavera non riesce a portare a casa la vittoria contro il Cagliari e anzi spreca il doppio vantaggio. I bianconeri giocano un buon secondo tempo e trovano il vantaggio con il colpo di testa di Montero, bravo a svettare più alto di tutti sul cross di Leone. Poi Padoin inserisce Merola che, dopo due pali, trova il raddoppio con una bella serpentina in area. Il Cagliari però non molla e ci crede: Grandu entra in area e serve Mendy per riaprire la partita. In pieno recupero è Sugamele a realizzare una rete bellissima con un destro dalla distanza a superare Huli. La Juve Primavera sale a 39 punti in classifica.