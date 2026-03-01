Spalletti a Roma, Lucio e ombre: dalle intuizioni geniali al caso Totti

E pensare che l’accoglienza era stata un po’ così, di sicuro tutto fuorché calda. Nel giorno dell’atterraggio sul pianeta Roma, il 9 giugno del 2005, Spalletti si era ritrovato dei volantini che preannunciavano la sua fine ancor prima del suo insediamento: «Sampdoria, Serie B; Venezia, Serie B. Con questo passato nessun futuro». Eh, mica semplice partire così, che poi è quel che accadde ad Allegri dieci anni più tardi, contestato al suo arrivo a Torino. La storia, a ogni modo, è nota. E ha smentito i tifosi, frettolosi in entrambe le occasioni e poi balzati immediatamente sul carro di Lucio, dall’alto dei tre secondi posti consecutivi e di grandi notti europee. Soprattutto, ecco, di intuizioni geniali: la prima, complice l’addio di Cassano - su cui c’era pure lo zampino del tecnico - è quella di Totti nel ruolo di centravanti. Poi Perrotta “assaltatore”, le vittorie in Coppa Italia, della Supercoppa, di una Roma che inizia a sognare sempre più forte, mai così in alto come negli anni a ridosso del nuovo millennio. Del resto, il ricordo dello scudetto era freschissimo: sebbene ci fosse un ridimensionamento in corso, era impossibile non tornare a quei fasti lì. Alla quarta stagione, la squadra giallorossa chiude al sesto posto. Iniziano gli scricchiolii.