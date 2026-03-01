Koopmeiners, la Roma ci prova. Comolli riflette sul mercato e apre: ecco quanto chiede

Le parole di Gasperini

Anche se, a detta di Gasp, si tratterebbe di un falso mito: «Non credo di essere un fattore in questo senso - ha sottolineato il tecnico giallorosso in conferenza -. Prendiamo per esempio Mancini e Cristante: alla Roma li ho trovati ancora più forti rispetto a quando li ho allenati da giovanissimi all’Atalanta. Non posso dire con certezza il motivo per cui in altre situazioni qualcuno non abbia reso al massimo. Di recente, ad esempio, Koopmeiners ha fatto due gol in Champions. Posso dire che è un giocatore forte, questo sì. All’Atalanta era un calciatore di grande valore. Poi, perché non sia riuscito a mantenere certe aspettative iniziali in altri contesti, è difficile dirlo con precisione». Elogi a parte, l’olandese fa parte della shortlist giallorossa per il mercato estivo. La Juve non chiude la porta, anzi: c’è da fare cassa per poter finanziare i colpi in entrata, dal momento che molti degli esubveri (a cominciare da Nico e Douglas Luiz) potrebbero tornare indietro dai rispettivi prestiti. Serve, però, la giusta offerta: non meno di 30 milioni. Cifra che, grazie all’ammortamento, eviterebbe ai bianconeri di registrare una dolorosa minusvalenza a bilancio.