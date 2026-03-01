"Kalulu-Bastoni, settimana da incubo. Sarebbero bastati dieci secondi": Collina spiega tutto

A margine dell’International Board, Pierluigi Collina ha illustrato in conferenza stampa le novità approvate dall’IFAB sul regolamento e sul protocollo Var , sottolineando la filosofia che ispira questi cambiamenti. Il numero uno degli arbitri Fifa ha spiegato come l’obiettivo sia rendere le decisioni più eque e coerenti, rafforzando la trasparenza del sistema. Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità di rivedere al Var le seconde ammonizioni errate, una svolta attesa da tempo. Collina ha poi richiamato il caso che ha fatto discutere in Serie A, ovvero l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus per doppio giallo. Sull’episodio ha ribadito l’importanza di strumenti che possano prevenire errori determinanti in partite di alto livello. Il tema è stato poi approfondito anche ai microfoni di Sky Sport, dove Collina ha ampliato la riflessione sul futuro dell’arbitraggio.

Il tema delle seconde ammonizioni

Collina parla a Sky Sport del capitolo seconde ammonizioni: "Quando nel 2016 venne decisa la sperimentazione del Var, la tecnologia era molto diversa da oggi. Il protocollo fu scritto da zero prendendo spunto da altri sport, come il rugby, e i video match officials non avevano esperienza e una qualità molto basica. Oggi la situazione è diversa ed è normale valutare se, alla luce di ciò, sia giusto modificare qualcosa. Un esempio è appunto la seconda ammonizione chiaramente sbagliata: l’espulsione che ne deriva oltre a essere ingiusta nei confronti del giocatore, può avere un impatto sul risultato della partita. Sono alcuni anni che ne stiamo discutendo e purtroppo finora qualcuno non l’aveva considerata come una priorità".

Calci d'angolo e allargamento del protocollo

Il capo degli arbitri continua: "Il calcio d’angolo è una ripresa del gioco che necessita di un certo tempo per essere eseguita: solitamente si aspetta che i difensori centrali salgano e spesso chi calcia deve attraversare tutto il campo. In questo tempo può succedere che, semplicemente guardando un’immagine, ci si renda conto che la decisione sia chiaramente sbagliata. Ha senso lasciare tirare l’angolo sperando che non venga segnato un gol? Molto meglio correggere la decisione iniziale e dare un calcio di rinvio. Il tutto senza che si perda ulteriore tempo".