Stanchi, ma vivi

E adesso se la giocheranno in una lunga volata: undici partite e ottanta milioni in ballo. La Roma ha quattro punti di vantaggio, tanti; la Juventus ha le settimane libere e Spalletti ha già dimostrato di saperle utilizzare in modo fenomenale, non poco. Ieri all’Olimpico le due squadre hanno pareggiato in tutto: un gol spettacolare per parte, due regali difensivi a testa. E hanno offerto uno spettacolo calcistico godibilissimo, a tratti, perfino esaltante, merito di due straordinari allenatori, che stanno edificando qualcosa di importante. Certo, il rimpianto della Roma è grande, perché se, in un sostanziale spareggio Champions, ti trovi sul 3-1, a meno di un quarto d’ora dalla fine, la devi portare a casa, senza se e senza ma. Tuttavia, a ben vedere, il rimpianto della Juve è più profondo e strutturale. Perché Wesley è stato trattato in estate. Malen era sul mercato a gennaio, quando Comolli cercava un centravantielohapresolaRoma. L’esame di coscienza bianconero, che seguirà al pareggio dell’Olimpico non può escludere gli errori, gravi, che sono stati commessi nell’allestire la squadra nelle ultime due sessioni di mercato. Malen, in particolare, fa rosicare in modo doloroso il popolo bianconero. Malen è un attaccante clamoroso: trasmette pericolosità in ogni movimento, è affamato e affilato, lo guida una feroce volontà di fare gol. Malen è tutto quello che manca a Spalletti in questo momento. Malen, nell’universo parallelo in cui la storia si scrive con i “se”, è il centravanti di una Juve comodamente quarta (se non terza) in campionato e agli ottavi di finale di Champions. Vale la pena che in società ci riflettano, senza inutili cilici, ma con l’obiettivo di non commettere più lo stesso errore.