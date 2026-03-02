McKennie-Juve, ufficiale il rinnovo: "Diverso dagli altri", il comunicato e i dettagli

Il jolly della Juve continuerà a stare nel mazzo: McKennie ha firmato il nuovo contratto con la Juventus. Con Spalletti l'americano ha alzato il livello ed è diventato l'uomo in più nella fase realizzativa. Il tecnico di Certaldo si è sempre distinto nel far evolvere giocatori con queste caratteristiche e il centrocampista (anche se definirlo così è riduttivo) statunitense è solo un esempio della sua carriera da allenatore. Ora ha messo nero su bianco e la Vecchia Signora non correrà più il rischio di perderlo a parametro zero a fine giugno. Weston è ormai uno dei riferimenti nella squadra e anche nei prossimi anni sarà ancora il tuttofare della Juve, che sta lavorando nel frattempo anche per altri rinnovi.
McKennie-Juve, ufficiale il rinnovo
Questa la nota del club: "Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030. Un rinnovo conquistato a suon di prestazioni di altissimo livello da parte del centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero – diventate nel frattempo 220, in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber. Un giocatore diverso dagli altri, duttile e in grado di occupare letteralmente ogni posizione in campo – come dimostrato in questi mesi in cui, partendo da centrocampista, ha saputo esprimersi ad alto livello come realizzatore, rifinitore, esterno a tutta fascia, terzino e anche difensore. Un grimaldello da poter sfruttare sia a destra che a sinistra, a disposizione di mister Spalletti per provare a colpire ogni genere di avversario. Un ragazzo che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e che oggi raccoglie i frutti del lavoro quotidiano in allenamento. Congratulazioni Wes, da parte di tutta la famiglia bianconera!"
La stagione di McKennie
Sa fare tutto e questo lo rende unico. "Gioca bene anche da punta" ha detto Spalletti in più circostanze. Il senso del gol di certo non gli manca come dimostrano i 15 g+a stagionali fino a questo momento. Dove lo metti sta e la sua prestazione è spesso sempre positiva. Conosce l'ambiente Juve e ha saputo riconquistarlo dopo una breve parabola al Leeds. Da emarginato negli anni è diventato punto di riferimento anche nello spogliatoi e anche il suo modo di fare è fondamentale in una squadra in ripresa. Luciano, qualora dovesse rimanere a Torino anche nei prossimi anni, potrà contare su di lui.
Il commento di Wes
"Non potrei essere più felice. Altri 4 anni in bianconero. Sono contento di passare altro tempo con voi tifosi bianconeri, ci vediamo sul campo". Così, su Instagram, Weston McKennie commenta il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2030.
