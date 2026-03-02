McKennie-Juve, ufficiale il rinnovo: "Diverso dagli altri", il comunicato e i dettagli

Il jolly della Juve continuerà a stare nel mazzo: McKennie ha firmato il nuovo contratto con la Juventus . Con Spalletti l'americano ha alzato il livello ed è diventato l'uomo in più nella fase realizzativa. Il tecnico di Certaldo si è sempre distinto nel far evolvere giocatori con queste caratteristiche e il centrocampista (anche se definirlo così è riduttivo) statunitense è solo un esempio della sua carriera da allenatore. Ora ha messo nero su bianco e la Vecchia Signora non correrà più il rischio di perderlo a parametro zero a fine giugno. Weston è ormai uno dei riferimenti nella squadra e anche nei prossimi anni sarà ancora il tuttofare della Juve, che sta lavorando nel frattempo anche per altri rinnovi.

McKennie-Juve, ufficiale il rinnovo

Questa la nota del club: "Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030. Un rinnovo conquistato a suon di prestazioni di altissimo livello da parte del centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero – diventate nel frattempo 220, in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber. Un giocatore diverso dagli altri, duttile e in grado di occupare letteralmente ogni posizione in campo – come dimostrato in questi mesi in cui, partendo da centrocampista, ha saputo esprimersi ad alto livello come realizzatore, rifinitore, esterno a tutta fascia, terzino e anche difensore. Un grimaldello da poter sfruttare sia a destra che a sinistra, a disposizione di mister Spalletti per provare a colpire ogni genere di avversario. Un ragazzo che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e che oggi raccoglie i frutti del lavoro quotidiano in allenamento. Congratulazioni Wes, da parte di tutta la famiglia bianconera!"