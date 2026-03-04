Vlahovic come Vialli, il progetto Spalletti: Champions con la Juve insieme a Kolo Muani o a...Malen!

Per Luciano Spalletti non ci sono dubbi: il miglior Dusan Vlahovic vale la primissima fascia. In Italia ha pochissimi rivali. All’estero qualche insidia in più da parte della concorrenza c’è, ma in Serie A le disponibilità di qualsiasi club sono comunque limitate. Un esempio? Victor Osimhen, al netto della clausola anti-Juve voluta da Aurelio De Laurentiis nel momento in cui ha lasciato il Napoli per volare al Galatasaray, non se lo può permettere nessuno, bianconeri compresi. Tanto vale, allora, ripuntare nuovamente su Vlahovic. Spalletti da questo punto di vista è uno dei suoi primi sponsor: la società gli ha chiesto un parere e lui si è espresso in maniera positiva sulla conferma di Dusan. Prima ancora che dalle caratteristiche tecniche e tattiche mostrate prima dell’infortunio rimediato contro il Cagliari, che l’ha tenuto ai box per tre mesi, Lucio è rimasto colpito dall’atteggiamento del serbo. Poteva tirare i remi in barca, conoscendo la propria situazione contrattuale. Avrebbe potuto tranquillamente risparmiarsi sui tempi di recupero, proprio per rendersi più appetibile per altre realtà, senza correre rischi fisici. Invece sin da dicembre, tra palestra e fi sioterapia, DV9 ha cercato in ogni maniera di bruciare le tappe.