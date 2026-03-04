Juventus Next Gen a Pontedera: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen, dopo due sconfitte di fila, cerca il riscatto contro il Pontedera di Braglia. Brambilla vuole rimettersi di nuovo in corsa per il quarto posto, che garantirebbe un playoff più agevole, e ha curato tutti i dettagli. A partire dal campo: infatti il tecnico ha fatto allenare la sua squadra sul sintetico per arrivare pronti alle condizioni dello stadio dei toscani. ll turno di riposo ha però fatto bene ad un gruppo che da tempo correva senza fermarsi. Come conferma il tecnico: "Abbiamo avuto la possibilità di staccare qualche giorno dopo la sfida di Campobasso e di prepararci al meglio per questi due impegni ravvicinati". Ora per la Next Gen è tempo di accelerare di nuovo e dovrà farlo senza il nuovo talento Gunduz, espulso nell'ultimo match a Campobasso, e senza Cerri, anche lui squalificato per un rosso.