Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juventus Next Gen a Pontedera: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri scendono in campo per ritrovare la vittoria e per restare aggrappati a una migliore posizione in classifica per i playoff
2 min
Juventus Next Genpontedera
Juventus Next Gen a Pontedera: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve Next Gen, dopo due sconfitte di fila, cerca il riscatto contro il Pontedera di Braglia. Brambilla vuole rimettersi di nuovo in corsa per il quarto posto, che garantirebbe un playoff più agevole, e ha curato tutti i dettagli. A partire dal campo: infatti il tecnico ha fatto allenare la sua squadra sul sintetico per arrivare pronti alle condizioni dello stadio dei toscani. ll turno di riposo ha però fatto bene ad un gruppo che da tempo correva senza fermarsi. Come conferma il tecnico: "Abbiamo avuto la possibilità di staccare qualche giorno dopo la sfida di Campobasso e di prepararci al meglio per questi due impegni ravvicinati". Ora per la Next Gen è tempo di accelerare di nuovo e dovrà farlo senza il nuovo talento Gunduz, espulso nell'ultimo match a Campobasso, e senza Cerri, anche lui squalificato per un rosso.

Dove vedere Pontedera-Juve Next Gen

La sfida tra Pontedera e Juventus Next Gen, valida per la 30ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match. Il fischio d'inizio è atteso per le ore 18.00 allo stadio Ettore Mannucci.

Le probabili formazioni di Pontedera-Juve Next Gen

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Leo, Piana, Sapola, Cerretti; Kabashi, Manfredonia; Vitali, Yeboah, Raychev; Nabian. Allenatore: Piero Braglia.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Van Aarle, Gil Puche; Mulazzi, Macca, Faticanti, Puczka; Anghelè, Deme; Guerra. Allenatore: Brambilla.

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS