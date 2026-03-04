Vidal, l'angelo Juve dalla faccia sporca: "Ci danno il rigore su Pogba e a Berlino la chiudiamo 2-1"

Dato che di incontri importanti Vidal ne ha disputati, l'intervistatore ha nominato il Real Madrid, avversario dell'ospite della puntata in più occasioni. Alla domanda se il centrocampista ex Juve si fosse sentito derubato affrontando il club merengue, il cileno ha risposto: "Si, nelle partite in cui gli ho affrontati, si. Mi hanno eliminato due volte: in semifinale con il Bayern Monaco e quarti di finale sempre con il Bayern. Infatti il Var lo hanno inventato poco dopo perchè evidentemente era troppo". Al termine della dichiarazione, sia Vidal che i conduttori del podcast - di cui uno è Jefferson Farfan , che ha affrontato anche lui i Blancos con la maglia dello Schalke 04 - sono scoppiati in una fragorosa risata.

I preferiti di Vidal

Sul finire della puntata, vengono chiesti a Vidal i migliori tre attaccanti con cui abbia mai giocato nel corso della sua carriera: "Lewandowski, Suarez e Tevez". Le domande poi continuano e arriviamo al gioco dei paragoni. Sono molti i giocatori messi a confronto con il cileno, ma la risposta dell'ex Juve è sempre la stessa. Se lui o Busquets: "Vidal. Lui il più forte numero 5 della storia ma io avevo tutto. Ero completo", Se lui o Aranguiz: "Vidal". Se lui o Rakitic: "Vidal". Se lui o Xabi Alonso: "Vidal. Lui spettacolare e aveva un piede incredibile ma comunque Vidal". Se lui o Casemiro: "No. Vidal!". Se lui o Pirlo: "È che Pirlo è una leggenda straordinaria ma no. Arturo Vidal è perfetto. Io sono molto esigente e ho davvero di tutto. Faccio tutto bene dentro il campo: io accompagno in attacco, difendo, combatto, salto, faccio gol di testa. No, faccio tutto. Per competere con Pirlo, con quel livello di giocatori, devi essere perfetto, altrimenti non puoi competere con loro. Altra cosa: Pirlo mi ha dato i rigori a me". Ultimo nome quello di Rodrigo De Paul, a cui il cileno si è limitato a rispondere con una pernacchia.