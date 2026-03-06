Yildiz fuori dal tunnel e le chance di Vlahovic per campo e futuro: da Juve-Pisa lo sprint Champions

A 20 anni non è il fisico che ti tradisce. Ma la testa può fare brutti, bruttissimi scherzi, soprattutto quando le tensioni aumentano di pari passo con le responsabilità. Il mese di febbraio per Kenan Yildiz è stato particolarmente tosto: un periodo difficile da gestire per la quantità di partite importanti una dietro l’altra, ma anche per tutto ciò che ha circondato il turco. Inevitabile il riferimento al rinnovo di contratto: atteso da tutti da tantissimo tempo, in qualche modo ha tolto energie preziose al ragazzo. In maniera del tutto involontaria. Così ogni pallone toccato è diventato più pesante, complice anche una condizione fisica non ottimale: si è fermato nel primo tempo di Parma, dove aveva disputato una partita eccellente, e il tempo per recuperare è stato poco. Troppo poco. Non è bastato neppure il riposo precauzionale contro l’Atalanta in Coppa Italia. Stessa cosa capitata contro il Como: esce per una botta, ma dietro l’angolo c’era il ritorno contro il Galatasaray che ha dovuto giocare. L’importanza della sfida lo richiedeva. Ha chiuso un tour de force molto impegnativo contro la Roma, dove è migliorato in termini di partecipazione alla manovra offensiva. Suo malgrado, però, non è riuscito a lasciare il segno: il gol fallito nel primo tempo da posizione centrale è un po’ lo specchio del momento di Yildiz, rigeneratosi però in settimana. Aveva bisogno di tirare il fiato, di respirare.