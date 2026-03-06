Juventus-Pisa: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

La Juve è pronta a tornare in campo all'Allianz per affrontare il Pisa . Un match importante, soprattutto per i bianconeri chiamati a vincere per tenere il passo della Roma in ottica quarto posto. Il pari in extremis proprio con i giallorossi di qualche giorno fa all'Olimpico ha dato entusiasmo allo spogliatoio e ha tenuto tutto invariato con i quattro punti da recuperare nelle restanti undici gare di campionato. Spalletti ritrova capitan Locatelli in mezzo al campo dopo la squalifica mentre per il resto dovrebbe essere la formazione tipo per cercare di dare continuità di gioco e risultati.

Juve-Pisa, orario e dove vederla

La partita tra Juventus e Pisa, valida per la 28ª giornata di Serie A, si giocherà sabato 7 marzo all’Allianz Stadium. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport. I tifosi potranno seguirlo anche in streaming tramite l’app di DAZN su smart TV, tablet e smartphone, oppure collegandosi da browser su PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Juve-Pisa

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Pisa (3-5-2): Nicolas, Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Cuadrado; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata

