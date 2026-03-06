Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juventus-Pisa: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri sono pronti a sfidare la squadra di Hiljemark: tutte le informazioni sulla partita
2 min
Juve-PisaFormazioniSerie A
Juventus-Pisa: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming© Canoniero/Getty Images/ANSA/Lapresse
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve è pronta a tornare in campo all'Allianz per affrontare il Pisa. Un match importante, soprattutto per i bianconeri chiamati a vincere per tenere il passo della Roma in ottica quarto posto. Il pari in extremis proprio con i giallorossi di qualche giorno fa all'Olimpico ha dato entusiasmo allo spogliatoio e ha tenuto tutto invariato con i quattro punti da recuperare nelle restanti undici gare di campionato. Spalletti ritrova capitan Locatelli in mezzo al campo dopo la squalifica mentre per il resto dovrebbe essere la formazione tipo per cercare di dare continuità di gioco e risultati.

Juve-Pisa, orario e dove vederla

La partita tra Juventus e Pisa, valida per la 28ª giornata di Serie A, si giocherà sabato 7 marzo all’Allianz Stadium. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport. I tifosi potranno seguirlo anche in streaming tramite l’app di DAZN su smart TV, tablet e smartphone, oppure collegandosi da browser su PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Juve-Pisa

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Pisa (3-5-2): Nicolas, Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Cuadrado; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS