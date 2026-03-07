Zhegrova, futuro Juve tra patti e incertezze. E occhio alla sirene mercato, gli estimatori non mancano

Il finale di stagione sarà determinante non solo per la Juve alla ricerca di un posto in Champions League, ma anche per diversi elementi della rosa. Tra coloro che sono in sospeso c’è sicuramente l’esterno offensivo Edon Zhegrova, che ha faticato parecchio in questi mesi a trovare continuità. Anche a causa sua, visto che spesso e volentieri è stato alle prese con acciacchi fisici. Problematiche che l’hanno frenato e limitato. Tanto che il kosovaro non ha mai giocato una gara intera finora. Un dato che preoccupa il club bianconero, con la Juventus che si interroga sul destino del numero 11. Zhegrova, infatti, al momento rappresenta un’arma tattica per provare a sparigliare le carte negli ultimi 20 minuti e nulla di più. Motivo per cui anche lo stesso kosovaro si guarda intorno, dato che vorrebbe avere un ruolo più centrale. Occhio allora alle sirene di mercato provenienti da Premier League e Ligue 1, dove Zhegrova vanta diversi estimatori.
La rincorsa di Zhegrova
In particolare Everton e Monaco che avevano già bussato dalle parti della Continassa a gennaio e potrebbero tornare alla carica nei prossimi mesi, qualora Edon non dovesse essere ritenuto da Spalletti un elemento cruciale per il nuovo corso juventino. Da stasera allo Stadium contro il Pisa parte la rincorsa di Zhegrova per un posto al sole nella Juve che verrà. Missione possibile. A patto che l’esterno d’attacco inizi a segnare e a sfornare assist vincenti (è ancora a quota zero in gare ufficiali, ndr). L’unica strada per tenersi stretta la Juve, aiutandola magari a riacciuffare quella Champions dalla quale la Signora è amaramente uscita settimana scorsa per mano del Galatasaray. Col gol qualificazione clamorosamente divorato proprio da Edon, che ora deve pedalare forte per riuscire a cancellare quel triste ricordo e farsi perdonare. Il tempo stringe.
