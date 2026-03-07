Con i campioni tra la gente

È stata una magnifica serata. E di questi tempi è un grande risultato. D’altronde le premesse c’erano tutte: Ravanelli live, una lectio di juventinità, con momenti di commozione e momenti esilaranti. E una spruzzata di attualità, quando l’eroe di Roma ’96 dice: «Spalletti mi ricorda Lippi. Può aprire un ciclo come il suo». Un’investitura importante, forse perfino pesante, ma Ravanelli non è solo uno dei più straordinari attaccanti che ha vestito la maglia bianconera, della Juve è tifoso da quando era bambino e continua a esserlo con tutto il cuore. Lo si capisce dalla prima persona plurale che usa per parlare della Juve di oggi: «Esprimiamo un bel calcio… Dobbiamo sistemare la difesa… Abbiamo un grande allenatore». Quei colori ce li ha stampati sulla pelle. È stata una magnifica serata, perché in tempi di realtà virtuale e intelligenza artificiale, Tuttosport torna alla realtà “reale” dalla saggezza dei grandi calciatori. Tutti insieme in una stanza, con la possibilità di fare domande, di commuoversi per le risposte, per guardarsi negli occhi. I campioni e la loro gente, la gente e quei ricordi che legano per sempre a certe figure: questo è il succo di “L’Indimenticabile 1996” con cui Tuttosport farà sfilare i campioni d’Europa della Juventus 1996 sul palco di Edit, per una serie di live podcast in collaborazione con Banca del Piemonte e Fo­ndazione Venesio, che consentiranno al pubblico di ascoltare dalla viva voce i racconti di quella magica stagione e di fare domande ai protagonisti.