La Juve Primavera ritrova il successo: tris al Genoa e accorcia in zona playoff

La Juve Primavera trova il riscatto e lo fa con una prova importante in casa contro il Genoa. La formazione allenata da Padoin riesce a trovare il successo con un netto 3-0, maturato nella prima mezzora di gioco. I bianconeri scendono in campo con l'atteggiamento giusto e ipotecano i tre punti per continuare la corsa in zona playoff. Durmisi sblocca la gara sull'ottimo assist di Leone. Poi è Merola a mettersi in proprio e firmare il raddoppio, mentre a chiuderla è il colpo di testa di Montero. Fondamentale anche la prova di Radu, abile a dire di no alle occasioni rossoblù e tenere il clean sheet. La Juve ritrova così la vittoria dopo il ko nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo.
Primavera, Juve-Genoa: rivivi la diretta
93' - Termina la sfida a Vinovo: la Juve Primavera si impone per 3-0 contro il Genoa.
90' - Tre minuti di recupero.
86' - Cambio per la Juve: dentro Lopez e fuori Durmisi.
79' - Doppio cambio Juve: fuori Grelaud e dentro Gielen, fuori anche Makiobo e dentro Bellino.
76' - Genoa pericoloso! Ci prova ancora Romano ma è bravo ancora Radu a farsi trovare pronto.
70' - OCCASIONE JUVE! Grelaud sguscia via sulla sinistra e serve Vallana che colpisce ma Lysionok con il piede manda in angolo.
69' - Ultimo cambio per il Genoa: dentro Meola per Carbone.
65' - Cambio per il Genoa: fuori Arata e dentro Ndulue Chiderah.
62' - Doppio cambio Juve: dentro Finocchiaro per Leone e Keutgen per Tiozzo.
60' - OCCASIONE JUVE! Ancora Merola a rendersi pericoloso ma stavolta viene chiuso dal portiere genoano in angolo.
55' - Parte più forte il Genoa, ma la Juve riesce a chiudersi bene.
49' - Occasione Genoa! Romano va al tiro col destro su punizione, bravo Radu a deviare.
46' - Triplo cambio per il Genoa: dentro Grossi, Spicuglia e Galvano, fuori Gibertini, Zulevic e Lafont.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione: Juve avanti per 3-0 sul Genoa.
45+1' - Ci prova ancora Merola, il suo tiro viene deviato dalla difesa del Genoa.
45' - Due minuti di recupero.
40' - Primo squillo del Genoa: Odero va al tiro col mancino, Radu si fa trovare pronto.
32' - GOL JUVENTUS! Stavolta dagli svilluppi di un calcio d'angolo è Montero, di testa, a infilare Lysionok. Cross perfetto di Grelaud per il difensore bianconero abile a segnare il tris.
25' - Il Genoa fatica a rendersi pericoloso e il merito è della Juve che ha approcciato la gara con l'attenzione giusta in questo primo tempo.
19' - GOL JUVENTUS! Raddoppio dei bianconeri: bellissima iniziativa di Merola che parte da sinistra, si accentra e col destro fa 2-0.
16' - Occasione Juve! Leone ci prova con il mancino a giro, pallone alto e fuori.
11' - Continua ad attaccare la Juve che vuole trovare il raddoppio per provare a chiuderla subito.
5' - GOL JUVENTUS! I bianconeri passano in vantaggio grazie alla rete di Durmisi: bellissima l'imbucata di Leone per il compagno, l'attaccante salta il portiere e deposita in fondo al sacco.
1' - Iniziato il match.
Juve-Genoa Primavera, dove vederla
La sfida tra Juve e Genoa Primavera, in programma oggi sabato 7 marzo alle ore 13 all'Allianz Training Center di Vinovo, sarà visibile su SportItalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma del sito.
Le formazioni ufficiali
Juventus: Radu, Borasio, Verde, Montero; Leone, Vallana, Makiobo, Grelaud; Tiozzo, Merola; Durmisi. A disposizione: Nava, Huli, Keutgen, Lopez, Finocchiaro, Sylla, Bellino, Ceppi, Bracco, De Brul, Gielen. Allenatore: Simone Padoi
Genoa: Lysionok, Odero, Doucoure, Romano, Klisys, Carbone, Arata, Lafont, Gibertini, Zulevic, Ouedraogo. A disposizione: Baccelli, Gecaj, Grossi, Spicuglia, Lauricella, Meola, Galvano, Giangreco, Fazio, Ndulue Chiderah, Bellone. Allenatore: Jacopo Sbravati
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juve Primavera trova il riscatto e lo fa con una prova importante in casa contro il Genoa. La formazione allenata da Padoin riesce a trovare il successo con un netto 3-0, maturato nella prima mezzora di gioco. I bianconeri scendono in campo con l'atteggiamento giusto e ipotecano i tre punti per continuare la corsa in zona playoff. Durmisi sblocca la gara sull'ottimo assist di Leone. Poi è Merola a mettersi in proprio e firmare il raddoppio, mentre a chiuderla è il colpo di testa di Montero. Fondamentale anche la prova di Radu, abile a dire di no alle occasioni rossoblù e tenere il clean sheet. La Juve ritrova così la vittoria dopo il ko nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo.
Primavera, Juve-Genoa: rivivi la diretta
93' - Termina la sfida a Vinovo: la Juve Primavera si impone per 3-0 contro il Genoa.
90' - Tre minuti di recupero.
86' - Cambio per la Juve: dentro Lopez e fuori Durmisi.
79' - Doppio cambio Juve: fuori Grelaud e dentro Gielen, fuori anche Makiobo e dentro Bellino.
76' - Genoa pericoloso! Ci prova ancora Romano ma è bravo ancora Radu a farsi trovare pronto.
70' - OCCASIONE JUVE! Grelaud sguscia via sulla sinistra e serve Vallana che colpisce ma Lysionok con il piede manda in angolo.
69' - Ultimo cambio per il Genoa: dentro Meola per Carbone.
65' - Cambio per il Genoa: fuori Arata e dentro Ndulue Chiderah.
62' - Doppio cambio Juve: dentro Finocchiaro per Leone e Keutgen per Tiozzo.
60' - OCCASIONE JUVE! Ancora Merola a rendersi pericoloso ma stavolta viene chiuso dal portiere genoano in angolo.
55' - Parte più forte il Genoa, ma la Juve riesce a chiudersi bene.
49' - Occasione Genoa! Romano va al tiro col destro su punizione, bravo Radu a deviare.
46' - Triplo cambio per il Genoa: dentro Grossi, Spicuglia e Galvano, fuori Gibertini, Zulevic e Lafont.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione: Juve avanti per 3-0 sul Genoa.
45+1' - Ci prova ancora Merola, il suo tiro viene deviato dalla difesa del Genoa.
45' - Due minuti di recupero.
40' - Primo squillo del Genoa: Odero va al tiro col mancino, Radu si fa trovare pronto.
32' - GOL JUVENTUS! Stavolta dagli svilluppi di un calcio d'angolo è Montero, di testa, a infilare Lysionok. Cross perfetto di Grelaud per il difensore bianconero abile a segnare il tris.
25' - Il Genoa fatica a rendersi pericoloso e il merito è della Juve che ha approcciato la gara con l'attenzione giusta in questo primo tempo.
19' - GOL JUVENTUS! Raddoppio dei bianconeri: bellissima iniziativa di Merola che parte da sinistra, si accentra e col destro fa 2-0.
16' - Occasione Juve! Leone ci prova con il mancino a giro, pallone alto e fuori.
11' - Continua ad attaccare la Juve che vuole trovare il raddoppio per provare a chiuderla subito.
5' - GOL JUVENTUS! I bianconeri passano in vantaggio grazie alla rete di Durmisi: bellissima l'imbucata di Leone per il compagno, l'attaccante salta il portiere e deposita in fondo al sacco.
1' - Iniziato il match.