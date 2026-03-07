La Juve Primavera ritrova il successo: tris al Genoa e accorcia in zona playoff

La Juve Primavera trova il riscatto e lo fa con una prova importante in casa contro il Genoa. La formazione allenata da Padoin riesce a trovare il successo con un netto 3-0, maturato nella prima mezzora di gioco. I bianconeri scendono in campo con l'atteggiamento giusto e ipotecano i tre punti per continuare la corsa in zona playoff. Durmisi sblocca la gara sull'ottimo assist di Leone. Poi è Merola a mettersi in proprio e firmare il raddoppio, mentre a chiuderla è il colpo di testa di Montero. Fondamentale anche la prova di Radu, abile a dire di no alle occasioni rossoblù e tenere il clean sheet. La Juve ritrova così la vittoria dopo il ko nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo.