La storia mercato che la Juve segue con attenzione: Udinese, il doppio nome che gira

Kosta Runjaic si aggrappa al suo gigante offensivo per provare a stendere la Juventus e regalarsi lo scalpo di un’altra big dopo Inter, Napoli e Roma. Successi che sono valsi in questa stagione all’Udinese la patente di ammazza-grandi. Ecco perché la truppa di Luciano Spalletti dovrà fare attenzione soprattutto a Keinan Davis. L’attaccante classe 1998 si è lasciato alle spalle i tanti infortuni che l’hanno perseguitato negli ultimi anni, frenandone l’ascesa sul più bello. In Friuli, però, la punta inglese ha trovato l’habitat ideale per rinascere e tornare protagonista dopo un paio di anni vissuti più in infermiera che sul rettangolo verde. E ci è riuscito alla sua maniera: a suon di gol. Già 9 quelli realizzati in questa stagione. L’ultimo l’ha siglato lunedì sera contro la Fiorentina proprio sotto gli occhi di uno scout juventino presente alla BluEnergy per studiare da vicino sia la formazione di casa sia in particolare il goleador ex Aston Villa. Uno così, infatti, oggi manca nella rosa della Signora e avrebbe fatto terribilmente comodo alla Juve.