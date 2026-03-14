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Durmisi show non basta alla Juve, caos finale e rigore Lazio: la Primavera pareggia così

La squadra di Padoin non riesce a dare continuità al successo contro il Genoa e subisce la rimonta biancoceleste
Durmisi show non basta alla Juve, caos finale e rigore Lazio: la Primavera pareggia così © Juventus FC via Getty Images
5 min
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Tutte le notizie sulla squadra

La Juve Primavera getta alle ortiche la vittoria a Formello e non dà continuità al successo col Genoa. Avanti di due reti, la formazione allenata da Padoin, si fa rimontare nel finale. Benissimo i bianconeri per gran parte del match: vantaggio immediato con Tiozzo e poi il raddoppio con il colpo di testa di Durmisi. Nella ripresa Punzi corre ai ripari e i cambi lo aiutano: Canali, complice anche l'errore di Grelaud, accorcia le distanze e poi al 90esimo succede di tutto nell'area di rigore della Juve: azione confusionaria sull'angolo battuto dai padroni di casa, l'arbitro ferma tutto, nasce un parapiglia e alla fine il direttore di gara decide per il rigore alla Lazio e per il rosso a Vallana. Dal dischetto non sbaglia Sulejmani che fa 2-2. Due punti gettati via per la Juve Primavera.

Lazio-Juve, rivivi la diretta

96' - Termina la partita con un finale nervoso. La Juve si fa rimontare due gol e porta a casa un punto contro la Lazio

90' - GOL LAZIO! Sulejmani non sbaglia dal dischetto e fa 2-2. Saranno sei i minuti di recupero.

89' - JUVE IN DIECI E RIGORE PER LA LAZIO! Un po' di confusione nell'area bianconera: dopo un parapiglia in area l'arbitro opta per il rigore ai padroni di casa e per l'espulsione di Vallana

88' - OCCASIONE LAZIO! Pernaselci di testa impegna Huli, bravo a trattenere. 

86' - OCCASIONE JUVE! Bellino al centro per Bracco che in rovesciata sfiora l'eurogol. 

80' - Doppio cambio Juve: dentro Bracco e Milia, fuori Finocchiaro e Makiobo. Nella Lazio dentro Calvani per Farcomeni. 

76' - È calata l'intensità in questo finale di secondo tempo. 

75' - Cambio Lazio: fuori Munoz e dentro Battisti

70' - Cambio Juve: dentro Bellino per Leone. 

69' - Problemi per Leone. L'esterno resta a terra dopo uno scatto. 

61' - Grandissima azione di Leone che arriva in area, si libera di un avversario e va al tiro col mancino, conclusione debole e centrale. 

56' - Cambio per la Juve: dentro Keutgen, fuori Tiozzo. 

51' - GOL LAZIO! Canali riapre la partita con un destro preciso all'angolino. 

46' -  Al via il secondo tempo. Cambio nella Juve: dentro Huli e fuori Radu. Triplo cambio Lazio: dentro Canali, Gelli e Serra per Cangemi, Sana Fernades e Santagostino. 

INTERVALLO

45+2' - Termina la prima frazione: Juve avanti di due gol sulla Lazio

45' - Due i minuti di recupero. 

38' - OCCASIONE LAZIO! Sana Fernandes va al tiro col destro, Radu blocca a terra. 

36' - GOL JUVENTUS! Finocchiaro pennella un bel cross da angolo, Durmisi di testa manda alle spalle di Pannozzo

30' - La Lazio prova a farsi vedere in avanti ma la Juve si difende bene. 

23' - OCCASIONE LAZIO! Squillo biancoceleste con Cuzzarella, ma è bravo Radu a chiudergli la porta. 

20' - OCCASIONE JUVE! Sempre Leone a seminare il panico sulla destra, l'esterno mette al centro per Makiobo che va al tiro di prima intenzione ma il pallone termina alto. 

14' - Farcomeni ci prova su punizione, tiro potente ma centrale ed è bravo Radu a bloccare. 

8' - Pericolosa la Juve! Ancora Tiozzo prova il tiro dalla distanza con il mancino, pallone fuori di poco. 

2' - GOL JUVE! Subito avanti i bianconeri: Leone mette in mezzo un bel cross per Durmisi che appoggia per Tiozzo che tira col mancino e supera Pannozzo

1' - Iniziata la sfida a Formello. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Lazio-Juve Primavera, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Juve Primavera, in programma oggi sabato 14 marzo alle ore 13, sarà visibile su SportItalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma del sito. Il match potrà anche essere seguito con la diretta testuale di Tuttosport.

Le formazioni ufficiali

Lazio: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni (C), Farcomeni, Munoz, Pernaselci, Cangemi, Fernandes. A disposizione: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Iorio. Allenatore: Punzi.

Juventus: Radu; Borasio, Montero, Verde; Leone, Vallana, Makiobo, Grelaud; Tiozzo, Finocchiaro, Durmisi. A disposizione: Nava, Huli, Milia, Keutgen, Lopez, Sylla, Bellino, Ceppi, Bracco, De Brul, Gielen. Allenatore: Padoin.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La Juve Primavera getta alle ortiche la vittoria a Formello e non dà continuità al successo col Genoa. Avanti di due reti, la formazione allenata da Padoin, si fa rimontare nel finale. Benissimo i bianconeri per gran parte del match: vantaggio immediato con Tiozzo e poi il raddoppio con il colpo di testa di Durmisi. Nella ripresa Punzi corre ai ripari e i cambi lo aiutano: Canali, complice anche l'errore di Grelaud, accorcia le distanze e poi al 90esimo succede di tutto nell'area di rigore della Juve: azione confusionaria sull'angolo battuto dai padroni di casa, l'arbitro ferma tutto, nasce un parapiglia e alla fine il direttore di gara decide per il rigore alla Lazio e per il rosso a Vallana. Dal dischetto non sbaglia Sulejmani che fa 2-2. Due punti gettati via per la Juve Primavera.

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96' - Termina la partita con un finale nervoso. La Juve si fa rimontare due gol e porta a casa un punto contro la Lazio

90' - GOL LAZIO! Sulejmani non sbaglia dal dischetto e fa 2-2. Saranno sei i minuti di recupero.

89' - JUVE IN DIECI E RIGORE PER LA LAZIO! Un po' di confusione nell'area bianconera: dopo un parapiglia in area l'arbitro opta per il rigore ai padroni di casa e per l'espulsione di Vallana

88' - OCCASIONE LAZIO! Pernaselci di testa impegna Huli, bravo a trattenere. 

86' - OCCASIONE JUVE! Bellino al centro per Bracco che in rovesciata sfiora l'eurogol. 

80' - Doppio cambio Juve: dentro Bracco e Milia, fuori Finocchiaro e Makiobo. Nella Lazio dentro Calvani per Farcomeni. 

76' - È calata l'intensità in questo finale di secondo tempo. 

75' - Cambio Lazio: fuori Munoz e dentro Battisti

70' - Cambio Juve: dentro Bellino per Leone. 

69' - Problemi per Leone. L'esterno resta a terra dopo uno scatto. 

61' - Grandissima azione di Leone che arriva in area, si libera di un avversario e va al tiro col mancino, conclusione debole e centrale. 

56' - Cambio per la Juve: dentro Keutgen, fuori Tiozzo. 

51' - GOL LAZIO! Canali riapre la partita con un destro preciso all'angolino. 

46' -  Al via il secondo tempo. Cambio nella Juve: dentro Huli e fuori Radu. Triplo cambio Lazio: dentro Canali, Gelli e Serra per Cangemi, Sana Fernades e Santagostino. 

INTERVALLO

45+2' - Termina la prima frazione: Juve avanti di due gol sulla Lazio

45' - Due i minuti di recupero. 

38' - OCCASIONE LAZIO! Sana Fernandes va al tiro col destro, Radu blocca a terra. 

36' - GOL JUVENTUS! Finocchiaro pennella un bel cross da angolo, Durmisi di testa manda alle spalle di Pannozzo

30' - La Lazio prova a farsi vedere in avanti ma la Juve si difende bene. 

23' - OCCASIONE LAZIO! Squillo biancoceleste con Cuzzarella, ma è bravo Radu a chiudergli la porta. 

20' - OCCASIONE JUVE! Sempre Leone a seminare il panico sulla destra, l'esterno mette al centro per Makiobo che va al tiro di prima intenzione ma il pallone termina alto. 

14' - Farcomeni ci prova su punizione, tiro potente ma centrale ed è bravo Radu a bloccare. 

8' - Pericolosa la Juve! Ancora Tiozzo prova il tiro dalla distanza con il mancino, pallone fuori di poco. 

2' - GOL JUVE! Subito avanti i bianconeri: Leone mette in mezzo un bel cross per Durmisi che appoggia per Tiozzo che tira col mancino e supera Pannozzo

1' - Iniziata la sfida a Formello. 

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