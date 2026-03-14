Durmisi show non basta alla Juve, caos finale e rigore Lazio: la Primavera pareggia così

La Juve Primavera getta alle ortiche la vittoria a Formello e non dà continuità al successo col Genoa. Avanti di due reti, la formazione allenata da Padoin, si fa rimontare nel finale. Benissimo i bianconeri per gran parte del match: vantaggio immediato con Tiozzo e poi il raddoppio con il colpo di testa di Durmisi. Nella ripresa Punzi corre ai ripari e i cambi lo aiutano: Canali, complice anche l'errore di Grelaud, accorcia le distanze e poi al 90esimo succede di tutto nell'area di rigore della Juve: azione confusionaria sull'angolo battuto dai padroni di casa, l'arbitro ferma tutto, nasce un parapiglia e alla fine il direttore di gara decide per il rigore alla Lazio e per il rosso a Vallana. Dal dischetto non sbaglia Sulejmani che fa 2-2. Due punti gettati via per la Juve Primavera.