Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming

Dopo una serie di risultati negativi (2 sconfitte e 1 pareggio consecutivi), lo scorso fine settimana la Juve Primavera è tornata a vincere. Contro il Genoa, infatti, la squadra di Padoin ha dominato, segnando tre gol nei primi 32 minuti di gioco (Durmisi, Merola, Montero) ed è poi riusciti a gestire il vantaggio senza troppe difficoltà. Ora i giovani bianconeri sono ottavi in campionato a quota 42 punti e punta a un posto in zona playoff, che al momento dista soltanto 1 punto. Per farlo servirà vincere anche la prossima partita, che vedrà la Primavera affrontare la Lazio. Non sarà una sfida facile, visto che i biancocelesti hanno conquistato fin qui 38 punti in classifica e vorranno quindi vincere a ogni costo per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Servirà una prestazione di livello e per vincere Padoin punterà sui tanti talenti in rosa (ecco chi sono i giocatori più interessanti della Juve U20)