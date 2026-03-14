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Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming

La squadra di Padoin vuole continuare a vincere per avvicinarsi alla zona playoff: tutte le emozioni della sfida fuori casa con i biancocelesti
3 min
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Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming © Juventus FC via Getty Images
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Dopo una serie di risultati negativi (2 sconfitte e 1 pareggio consecutivi), lo scorso fine settimana la Juve Primavera è tornata a vincere. Contro il Genoa, infatti, la squadra di Padoin ha dominato, segnando tre gol nei primi 32 minuti di gioco (Durmisi, Merola, Montero) ed è poi riusciti a gestire il vantaggio senza troppe difficoltà. Ora i giovani bianconeri sono ottavi in campionato a quota 42 punti e punta a un posto in zona playoff, che al momento dista soltanto 1 punto. Per farlo servirà vincere anche la prossima partita, che vedrà la Primavera affrontare la Lazio. Non sarà una sfida facile, visto che i biancocelesti hanno conquistato fin qui 38 punti in classifica e vorranno quindi vincere a ogni costo per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Servirà una prestazione di livello e per vincere Padoin punterà sui tanti talenti in rosa (ecco chi sono i giocatori più interessanti della Juve U20)

Lazio-Juve Primavera, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Juve Primavera, in programma oggi sabato 14 marzo alle ore 13, sarà visibile su SportItalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma del sito. Il match potrà anche essere seguito con la diretta testuale di Tuttosport.

Le probabili formazioni

Lazio: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci. All. Punzi

Juventus: Radu, Borasio, Verde, Montero; Leone, Vallana, Makiobo, Grelaud; Tiozzo, Merola; Durmisi. All. Padoin

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