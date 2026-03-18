Zirkzee apre, il calciomercato Juve si accende: valigie fatte a Manchester, con lo United è finita

Rieccolo. Ancora una volta il nome di Joshua Zirkzee può tornare in auge nel casting per rinforzare l’attacco della Signora. L’attaccante olandese, dopo i numerosi tentennamenti degli ultimi mesi, stavolta appare davvero orientato a cambiare maglia. L’ex Bologna , infatti, aveva cercato a più riprese di mutare il proprio destino dalle parti di Old Trafford in quanto non voleva lasciare il Manchester United e soprattutto la Premier League con l’etichetta di flop. Difficile da accettare per un tipo orgoglioso come lui. Motivo per cui nelle ultime sessioni di mercato ha declinato le avances dei club italiani e pure un paio di proposte arrivate da Bundesliga e Liga. Col senno del poi: una mossa che non ha pagato e dato gli esiti sperati. I numerosi cambi di guida tecnica sulla panchina dei Red Devils hanno, infatti, avuto un unico comune denominatore negli ultimi 18 mesi: nessuno dei vari manager avvicendatesi sulla panchina degli inglesi (Erik Ten Hag, Ruben Amorim e Michael Carrick) ha puntato con decisione e convinzione sul classe 2001, finito con tutti i vari allenatori relegato in panchina tra le riserve. Esclusioni in serie che hanno finito con lo sfiduciarlo e immalinconirlo.

Zirkzee, la Serie A per tornare a brillare

Motivo per cui il suo agente Kia Joorabchian è pronto ora a correre ai ripari per spostarlo la prossima estate. Lavori in corso per trovare la soluzione giusta, con una strada che sembra l’ideale da percorrere: quella del clamoroso ritorno in Serie A. In Italia Zirkzee, infatti, ha espresso il meglio del proprie potenzialità. Le sue doti tecniche, abbinate al fisico da corazziere, lo rendono ideale per il nostro campionato, dove ai tempi del Bologna sembrava quasi immarcabile. E allora meglio fare un passo indietro per rilanciarsi e tornare a brillare. Ecco perché il tulipano scuola Bayern si sta convincendo a fare dietrofront dopo aver detto no più volte alle big italiane. Il primo a incassare il rifiuto di Zirkzee era stato il Milan nell’estate 2024, coi rossoneri che avevano perso il testa a testa di mercato con il Manchester United dopo aver annunciato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni. Decisiva la regia di Kia che portò la società inglese a pagare di più il cartellino agli emiliani (45 milioni in tre rate), garantendo però alla punta uno stipendio più alto (5 milioni netti all’anno più bonus), oltre a un ricco bonus alla firma. Qualche settimana fa era stata, invece, la Roma (gennaio 2026) ad andare in pressing per strapparlo ai Red Devils. Un affare da 35 milioni in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League 2026/27 dei giallorossi. Niente da fare.

Ritorno di fiamma. E il prezzo...

Dopo settimane di dialoghi e contrattazioni Joshua ha preferito rimanere allo United, sperando nell’effetto Carrick subentrato proprio in quei giorni ad Amorim. Neanche con l’avvento del giovane allenatore inglese gli spazi sono però aumentati per Zirkzee, che si è così convinto definitivamente che sia il caso di cambiare aria. E qui entra in gioco la Juve: il nome di Zirkzee ha sempre stuzzicato la dirigenza bianconera, che già a fine gennaio aveva provato a sondare il terreno. Occhio quindi al possibile ritorno di fiamma. Uno con le sue qualità può integrarsi bene con Kenan Yildiz e sposarsi pure con Dusan Vlahovic. E allora meglio non trascurare troppo questa possibilità di mercato, già prospettata da Kia al management juventino nei giorni scorsi. Per la serie: se volete Zirkzee, l’affare si può fare. Valutazioni in corso dalle parti della Continassa. Senza fretta. Intanto il prezzo è sceso parecchio: per accaparrarsi l’attaccante orange ora servono solamente 25 milioni di euro. Un’occasione low cost che può stuzzicare il duo Comolli-Ottolini. Con la Juventus pronta a ragionare pure su un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Una cosa alla volta. Intanto la Juve registra l’apertura arrivata dal fronte Zirkzee.

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