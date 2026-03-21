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Convocati Juve, la decisione di Spalletti su Vlahovic. Ci sono Thuram e Zhegrova

Sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico bianconero per il match dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo di Grosso
2 min
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Convocati Juve, la decisione di Spalletti su Vlahovic. Ci sono Thuram e Zhegrova© Juventus FC via Getty Images
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Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Juve e Sassuolo. I bianconeri questa sera all'Allianz Stadium continueranno l'inseguimento al piazzamento Champions, di fronte la squadra di Fabio Grosso con diverse assenze dopo i casi di pertosse. Luciano Spalletti invece sorride: torna infatti tra i convocati Dusan Vlahovic. L'ultima gara giocata dal serbo risale al 29 novembre contro il Cagliari: rieccolo quindi a disposizione dopo 4 mesi.

Juve, i convocati per il Sassuolo: Vlahovic 'è

Sono in tutto 24 i calciatori arruolabili questa sera per la sfida contro il Sassuolo. Se la convocazione di Vlahovic era ormai nell'aria, importanti le presenze per Spalletti di Thuram e Zhegrova. I due erano in forse visti alcuni acciacchi fisici, ma alla fine entrambi sono a disposizione del tecnico per il match contro la squadra di Grosso.

Questa la lista dei convocati: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.

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