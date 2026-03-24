Vlahovic, mai come Yildiz. Locatelli alle scuse, Milik all’addio Juve

TORINO - Non servivano prove straripanti da parte dei lungodegenti bianconeri per prendere atto della pochezza offensiva a cui ci hanno abituati i rispettivi compagni di reparto (David e Openda, ça va sans dire). Bastavano giusto dieci minuti di mera normalità. Uno spezzone di gara giocato - per la prima volta da quattro mesi - con due centravanti veri, di ruolo, a riempire l’area di rigore avversaria. E poco importa che Vlahovic e Milik, di rientro dai rispettivi infortuni, non fossero ancora al meglio. Anche perché Spalletti sapeva bene che in quel breve lasso di tempo - seppur acciaccati - sarebbero stati in grado di creare molto di più di quanto non abbiano fatto David e Openda nelle ultime settimane. Milik, al primo cross recapitato in area di rigore, ha spizzato alla grande di testa, chiamando Muric a un super intervento; Dusan, al secondo pallone toccato, ha vinto il duello fisico con Idzes, e si è guadagnato il penalty, poi dilapidato da Locatelli - che ieri, tra l’altro, si è “scusato” con un post sulla sua pagina Instagram: «Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire ad un errore è lavorare ancora più duramente. Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e daremo tutto quello che abbiamo per riuscirci. Concentrati e uniti!».