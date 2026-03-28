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Locatelli, la cena della discordia con i simboli Inter scalda il tifo Juve sui social

Il popolo bianconero non ha preso bene l'uscita del capitano con i rivali nerazzurri: "Stai a vedere che Ausilio..."
2 min
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FIRENZE - Nel mondo Juventus sta facendo discutere molto la presenza del capitano Manuel Locatelli ad una cena con le colonne azzurre dell'Inter ovvero Nicolò Barella, Andrea Bastoni, Pio Esposito e Federico Dimarco. Presente anche l'attuale portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, obiettivo di mercato dei nerazzuri. L'Italia di Gattuso si è presa una serata libera prima della delicata trasferta in Bosnia-Erzegovina per la finale playoff valida per l'accesso ai Mondiali.
Il blocco Inter, il capitano della Juve ed il portiere degli SPurs sono stati immortalati presso un noto ristorante fiorentino, “Da Tullio” a Montebeni (sulle colline di Fiesole), per trascorrere una serata di relax. Se la presenza di Vicario ha esaltato i tifosi nerazzurri in ottica mercato estivo, quella del capitano bianconero ha scaldato gli animi dei tifosi che non hanno apprezzato.

"Lo vedrei bene all'Inter"

I fatti dell'ultimo Inter-Juventus sono ancora vivi nella mente dei tifosi Juve che non hanno digerito vedere il loro capitano insieme agli storici rivali. Reazioni forti sui social da: "In una società normale Locatelli prende 6 milioni di multa e va fuori rosa", "Io vedrei bene anche Locatelli all’Inter", "E questo fa il capitano nella fu Juventus FC", "Guarda te se Ausilio non ha già preparato lo scambio con Frattesi", "Dimmi con chi vai e ti diró chi sei"  o "E anche stavolta non ha invitato David, sto infamone..." . Critiche che possono passare in secondo piano visto che si parla della Nazionale chiamata martedì ad una, se non la più, importante partita degli ultimi anni.
 

 

 

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