Kolo Muani-Vlahovic, Spalletti ha scelto il nuovo attacco Juve con o senza Champions: come stanno le cose

Contatti rafforzati a gennaio

Una scena che fondamentalmente lo attende, perché nessuno come Kolo Muani ha saputo attraversare i desideri delle parti in causa. Per Lucio è infatti il colpo tanto alternativo quanto complementare a Vlahovic - potrebbero giocare infatti insieme, però uno può pure sostituire l’altro -, per la società non avrebbe costi proibitivi perché il residuo a bilancio (e il prezzo che ne farebbe il Psg) sarebbe di poco superiore ai 30 milioni di euro. E con l’entourage, oltre che con gli intermediari italiani, il filo dei discorsi non si è mai spezzato. Tutt’altro: si è rinforzato a gennaio, quando la possibilità di rivederlo subito alla Juve ha aperto scenari e soprattutto tranquillizzato le acque agitate la scorsa estate. Tradotto: con il Paris è tutto a posto, con il giocatore anche. E con Spalletti, sì, non ci sarebbe alcuna incomprensione: Kolo alzerebbe immediatamente il livello ed è tutto ciò che vuole il tecnico toscano. Che con Randal e Vlahovic, poi Randal più Vlahovic, ritiene dentro di sé di avere mille e più elementi per dare un senso e uno sfogo alla mole di gioco. Mai più un attacco lunare - chiede Lucio -, semmai un attacco in grado di portare sulla luna. O allo scudetto. Con Kolo si può provare più seriamente.