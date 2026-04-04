La Juve Primavera ritrova la vittoria, dopo due pareggi consecutivi con Milan e Lazio, e lo fa sul campo del fanalino di coda del campionato, la Cremonese. Buona la prova dei bianconeri che, nel primo tempo, riescono a trovare le reti decisive per portare a casa tre punti pesanti per la corsa ai playoff. A firmare il vantaggio è Lopez, preferito a Durmisi da Padoin, bravo ad approfittare dell'errore difensivo dei grigiorossi e a superare Cassin. I padroni di casa alzano il baricentro e nel loro momento migliore subiscono il raddoppio di Bracco: prima il colpo di testa deviato dalla difesa e poi il tap-in facile facile. La ripresa si apre bene per la Juve con un paio di occasioni per fare il tris ma senza riuscirci. Ma poi c'è il rosso a Grelaud che lascia i suoi in dieci dopo un'ingenuità perché commette fallo e poi litiga con l'avversario e si prende l'espulsione. Da questo momento la Juve si chiude e prova a far mala in ripartenza: prima è Durmisi a sciupare il tris, poi Corigliano ci prova su punizione. Per il classe 2009 è l'esordio in Primavera, lui che sta facendo molto bene nell'U17 bianconera. Nel finale la Cremonese mette paura ai bianconeri perché riesce ad accorciare le distanza su rigore, per un tocco di mano di Montero, con Marino bravo a spiazzare Nava. Al triplice fischio, dopo sette lunghissimi minuti di recupero, è la Juve a festeggiare una vittoria importante.
Cremonese-Juve, rivivi la diretta
97' - Finisce qui! La Juve vince e porta a casa tre punti importanti sul campo della Cremonese grazie alle reti di Lopez e Bracco.
95' - Assalto finale della Cremonese alla ricerca del pari.
90' - Sette minuti di recupero.
86' - GOL CREMONESE! Marino spiazza Nava e accorcia le distanze.
85' - RIGORE CREMONESE! Montero tocca il pallone con la mano in area e per l'arbitro non ci sono dubbi.
80' - Gioco fermo per alcuni problemi fisici accusati da Makiobo.
78' - Cambio Cremonese: dentro Herzuah e Marino per Lamorte e Frey.
76' - La Juve sciupa una ripartenza pericolosa con Durmisi, l'attaccante prende palla e si invola verso la porta della Cremonese ma la sua conclusione viene deviata dalla difesa.
72' - Occasione Juve! Bellino scappa via sulla sinistra e col destro non riesce a trovare la porta.
69' - Altro doppio cambio per la Juve: fuori Bracco e Milia, dentro Keutgen e Corigliano, per il classe 2009 si tratta dell'esordio in Primavera, di solito titolare nell'U17 bianconera assieme al figlio di Claudio Marchisio.
64' - Doppio cambio Juve: fuori Tiozzo per Bellino, dentro anche Durmisi per Lopez.
62' - Doppio cambio Cremonese: fuori Ragnoli Galli e Achi, dentro Kaba e Stefani.
57' - GOL ANNULLATO ALLA CREMONESE! Azione bellissima di Frey sulla sinistra, il suo cross è preda di Lamorte che supera Nava ma il direttore di gara ferma tutto perché il pallone ha superato la linea di fondo.
56' - Ammonito Bracco, intervento in ritardo su Paganotti a centrocampo.
54' - JUVE IN DIECI! L'esterno bianconero commette fallo in mezzo al campo, che poi litiga con Lottici Tessadri e si prende il rosso. Cambio Juve: fuori Leone e dentrro Gielen.
47' - OCCASIONE JUVE! Tiozzo imbuca bene per Lopez che davanti al portiere non riesce a superarlo.
46' - Iniziata la ripresa.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione con la Juve avanti per 2-0.
45' - Occasione Juve: Verde di testa prova a superare Cassin ma trova la risposta attenta del portiere avversario. Intanto sono due i minuti di recupero.
38' - La Juve amministra il doppio vantaggio ed è attenta anche in fase difensiva.
31' - Conclusione dalla distanza di Makiobo che impegna Cassin.
29' - Cambio Cremonese: fuori Gashi e dentro Biolchi.
28' - Primo ammonito in casa Cremonese: Lamorte ferma la corsa di Grelaud e si prende il giallo.
26' - GOL JUVENTUS! Azione insistita dei bianconeri, Grelaud effettua un bel cross per il colpo di testa di Bracco che in un primo momento viene respinto dalla difesa e poi sulla ribattuta è lo stesso giocatore della Juve a firmare il 2-0.
20' - Altra ammonizione per la Juve: stavolta è Rizzo a prendersi il cartellino per un intervento in ritardo su Gashi.
15' - Prova ad alzare il baricentro la Cremonese.
9' - Ammonito Milia: il centrocampista della Juve ferma una ripartenza in mezzo al campo.
4' - GOL JUVENTUS! Lopez approfitta di un errore difensivo e col destro infila Cassin per il vantaggio bianconero.
1' - Iniziata la sfida.
Cremonese-Juve Primavera, dove vederla
La sfida tra Cremonese e Juventus Under 20, valida per la 32ª giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Alle ore 13 il fischio d'inizio del match. Qui su Tuttosport la diretta testuale della gara,
Le formazioni ufficiali di Cremonese-Juve Primavera
Cremonese: Cassin, Achi Ange, Lamorte, Ragnoli Galli, Lottici Tessardi, Lickunas, Frey, Paganotti, Gashi, Prendi, Bassi. A disposizione: Novati, Bagordo, Herzuah, Marino, Biolchi, Kaba, Pavesi, Marsi, Murante, Stefani, Jenzeri. Allenatore: Pavesi.
Juventus: Nava, Rizzo, Montero, Milia, Lopez, Leone, Verde, Grelaud, Tiozzo, Bracco, Makiobo. A disposizione: Huli, Bamballi, Keutgen, Durmisi, Sylla, Bellino, Borasio, De Brul, Gielen, Corigliano. Allenatore: Padoin.