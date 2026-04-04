La Juve Primavera ritrova la vittoria, dopo due pareggi consecutivi con Milan e Lazio, e lo fa sul campo del fanalino di coda del campionato, la Cremonese. Buona la prova dei bianconeri che, nel primo tempo, riescono a trovare le reti decisive per portare a casa tre punti pesanti per la corsa ai playoff. A firmare il vantaggio è Lopez, preferito a Durmisi da Padoin, bravo ad approfittare dell'errore difensivo dei grigiorossi e a superare Cassin. I padroni di casa alzano il baricentro e nel loro momento migliore subiscono il raddoppio di Bracco: prima il colpo di testa deviato dalla difesa e poi il tap-in facile facile. La ripresa si apre bene per la Juve con un paio di occasioni per fare il tris ma senza riuscirci. Ma poi c'è il rosso a Grelaud che lascia i suoi in dieci dopo un'ingenuità perché commette fallo e poi litiga con l'avversario e si prende l'espulsione. Da questo momento la Juve si chiude e prova a far mala in ripartenza: prima è Durmisi a sciupare il tris, poi Corigliano ci prova su punizione. Per il classe 2009 è l'esordio in Primavera, lui che sta facendo molto bene nell'U17 bianconera. Nel finale la Cremonese mette paura ai bianconeri perché riesce ad accorciare le distanza su rigore, per un tocco di mano di Montero, con Marino bravo a spiazzare Nava. Al triplice fischio, dopo sette lunghissimi minuti di recupero, è la Juve a festeggiare una vittoria importante.