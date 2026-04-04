Juve Women, vittoria di carattere contro la Fiorentina: Thomas e Salvai decisive

La Juventus Women conquista una vittoria pesante sul campo della Fiorentina, imponendosi per 2-1 in una sfida cruciale nella fase finale della Serie A Women. Le bianconere dimostrano carattere e solidità, riuscendo a reagire al momentaneo pareggio delle padrone di casa. Decisive le reti di Thomas nel primo tempo e di Salvai nella ripresa, che permettono alla squadra di portare a casa tre punti fondamentali. La gara è stata intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti, con la viola sempre pronta a rispondere colpo su colpo. Determinanti anche gli interventi difensivi e le parate, che hanno mantenuto l’equilibrio fino ai momenti chiave del match. Alla fine, però, sono le bianconere a esultare, confermando la propria ambizione nel finale di stagione.
Fiorentina-Juve, la partita
L’inizio del match vede una Fiorentina subito intraprendente, capace di rendersi pericolosa con un’azione insistita avviata da Janogy e conclusa di testa da Omarsdottir, trovando però l’ottima risposta di Rusek. La Juventus non resta a guardare e al 13’ passa in vantaggio grazie a una splendida iniziativa sulla sinistra di Vangsgaard, che pennella un cross preciso per Thomas, abile a colpire di testa e firmare lo 0-1. Le bianconere prendono fiducia e continuano a spingere, creando altre opportunità interessanti. Carbonell si inserisce con i tempi giusti ma manca la porta di pochissimo, mentre Schatzer prova dalla distanza trovando la deviazione del portiere in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Salvai sfiora il raddoppio senza riuscire a concretizzare. Nel momento migliore della Juventus, però, arriva la reazione viola: al 39’ Woldvik mette un pallone in area che Omarsdottir trasforma nel gol del pareggio. Nel recupero, la Juventus sfiora subito il nuovo vantaggio con Capeta, ma Janogy salva sulla linea. Il primo tempo si chiude così sull’1-1, dopo una frazione vivace e combattuta.
Decisiva Salvai
La ripresa si apre con una Fiorentina determinata, che va vicina al vantaggio con Janogy, fermata ancora una volta da una straordinaria parata di Rusek. Le padrone di casa continuano a spingere e creano un’altra occasione su calcio d’angolo, con Catena che però non riesce a inquadrare lo specchio. Nel momento di maggiore pressione viola, la Juventus riesce a colpire: al 58’ sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva a Walti che calcia dalla distanza, trasformando involontariamente il tiro in un assist per Salvai, pronta a deviare in rete per il 2-1.
La Fiorentina non si arrende e torna all’attacco, cercando con insistenza il pareggio. Ancora decisiva Rusek, che devia una conclusione insidiosa sul palo esterno con un intervento fondamentale. Nel finale, la Juventus ha due buone occasioni con Capeta e Pinto, ma entrambe vengono fermate dalla difesa avversaria. Nonostante il forcing finale delle viola, il risultato non cambia più: le bianconere difendono il vantaggio e portano a casa una vittoria preziosissima.
Canzi: "Godiamoci questa vittoria"
Al termine della partita è Canzi ad analizzare la vittoria ai canali ufficiali: "La Fiorentina è partita molto forte, poi noi abbiamo avuto un gran dominio nel primo tempo ma abbiamo preso un gol episodico che ci ha complicato la partita. Nel secondo tempo è stata una gara più equilibrata, siamo state brave a volerla vincere fino in fondo lottando tutte insieme fino alla fine. Ora ci sono due settimane di stacco, con le ragazze che resteranno faremo un lavoro per continuare a migliorare e farci trovare pronte per il finale di stagione. Adesso ci godiamo questa vittoria".
Salvai: "Davanti a noi cinque finali"
Assieme all'allenatore anche Salvai, decisiva con la rete del raddoppio per la vittoria finale: "Giocare tre volte con la stessa squadra in poco tempo non è facile, arrivavamo da due vittorie contro di loro e sapevamo che non sarebbe stata semplice. La Fiorentina è una grande squadra quindi siamo state veramente brave e sono molto contenta per quello che abbiamo fatto. Davanti a noi abbiamo ancora cinque partite importanti in questo finale di stagione fra campionato e Coppa Italia, siamo state brave a trovare la vittoria prima di questa sosta per gli impegni delle nazionali. Quando rientreremo dovremo ripartire dalla grinta e da questa voglia di vincere che abbiamo dimostrato oggi".
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La Juventus Women conquista una vittoria pesante sul campo della Fiorentina, imponendosi per 2-1 in una sfida cruciale nella fase finale della Serie A Women. Le bianconere dimostrano carattere e solidità, riuscendo a reagire al momentaneo pareggio delle padrone di casa. Decisive le reti di Thomas nel primo tempo e di Salvai nella ripresa, che permettono alla squadra di portare a casa tre punti fondamentali. La gara è stata intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti, con la viola sempre pronta a rispondere colpo su colpo. Determinanti anche gli interventi difensivi e le parate, che hanno mantenuto l’equilibrio fino ai momenti chiave del match. Alla fine, però, sono le bianconere a esultare, confermando la propria ambizione nel finale di stagione.
Fiorentina-Juve, la partita
L’inizio del match vede una Fiorentina subito intraprendente, capace di rendersi pericolosa con un’azione insistita avviata da Janogy e conclusa di testa da Omarsdottir, trovando però l’ottima risposta di Rusek. La Juventus non resta a guardare e al 13’ passa in vantaggio grazie a una splendida iniziativa sulla sinistra di Vangsgaard, che pennella un cross preciso per Thomas, abile a colpire di testa e firmare lo 0-1. Le bianconere prendono fiducia e continuano a spingere, creando altre opportunità interessanti. Carbonell si inserisce con i tempi giusti ma manca la porta di pochissimo, mentre Schatzer prova dalla distanza trovando la deviazione del portiere in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Salvai sfiora il raddoppio senza riuscire a concretizzare. Nel momento migliore della Juventus, però, arriva la reazione viola: al 39’ Woldvik mette un pallone in area che Omarsdottir trasforma nel gol del pareggio. Nel recupero, la Juventus sfiora subito il nuovo vantaggio con Capeta, ma Janogy salva sulla linea. Il primo tempo si chiude così sull’1-1, dopo una frazione vivace e combattuta.
Decisiva Salvai
La ripresa si apre con una Fiorentina determinata, che va vicina al vantaggio con Janogy, fermata ancora una volta da una straordinaria parata di Rusek. Le padrone di casa continuano a spingere e creano un’altra occasione su calcio d’angolo, con Catena che però non riesce a inquadrare lo specchio. Nel momento di maggiore pressione viola, la Juventus riesce a colpire: al 58’ sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva a Walti che calcia dalla distanza, trasformando involontariamente il tiro in un assist per Salvai, pronta a deviare in rete per il 2-1.
La Fiorentina non si arrende e torna all’attacco, cercando con insistenza il pareggio. Ancora decisiva Rusek, che devia una conclusione insidiosa sul palo esterno con un intervento fondamentale. Nel finale, la Juventus ha due buone occasioni con Capeta e Pinto, ma entrambe vengono fermate dalla difesa avversaria. Nonostante il forcing finale delle viola, il risultato non cambia più: le bianconere difendono il vantaggio e portano a casa una vittoria preziosissima.