Juve Women, vittoria di carattere contro la Fiorentina: Thomas e Salvai decisive

Al termine della partita è Canzi ad analizzare la vittoria ai canali ufficiali: "La Fiorentina è partita molto forte, poi noi abbiamo avuto un gran dominio nel primo tempo ma abbiamo preso un gol episodico che ci ha complicato la partita. Nel secondo tempo è stata una gara più equilibrata, siamo state brave a volerla vincere fino in fondo lottando tutte insieme fino alla fine. Ora ci sono due settimane di stacco, con le ragazze che resteranno faremo un lavoro per continuare a migliorare e farci trovare pronte per il finale di stagione. Adesso ci godiamo questa vittoria".

Salvai: "Davanti a noi cinque finali"

Assieme all'allenatore anche Salvai, decisiva con la rete del raddoppio per la vittoria finale: "Giocare tre volte con la stessa squadra in poco tempo non è facile, arrivavamo da due vittorie contro di loro e sapevamo che non sarebbe stata semplice. La Fiorentina è una grande squadra quindi siamo state veramente brave e sono molto contenta per quello che abbiamo fatto. Davanti a noi abbiamo ancora cinque partite importanti in questo finale di stagione fra campionato e Coppa Italia, siamo state brave a trovare la vittoria prima di questa sosta per gli impegni delle nazionali. Quando rientreremo dovremo ripartire dalla grinta e da questa voglia di vincere che abbiamo dimostrato oggi".

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