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Prima maglia Juve per la stagione 2026-2027: nuova proiezione con un aggiornamento, ecco la novità

La nuova divisa 'Home' dovrebbe presentare un dettaglio non colto nelle precedenti anticipazioni: di cosa si tratta
3 min
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Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da La Maglia Bianconera, la terza proiezione della maglia 'Home' 2026/27 della Juventus introduce un correttivo fondamentale rispetto alle ipotesi precedenti. Lo sponsor principale, infatti, sarà quasi certamente bianco con un sottile bordo dorato e la conferma arriverebbe dal minikit per bambini: sebbene queste versioni possano talvolta presentare minime discrepanze rispetto alla maglia ufficiale dei calciatori, il dettaglio del bordino oro intorno alla scritta Jeep, in bianco, dovrebbe essere mantenuto. Resta intatta, invece, l'idea celebrativa della divisa, ispirata a quella del 1976/77 (anno del primo trofeo europeo), con le maniche bianche, le righe simmetriche a texture puntinata e l'iconico colletto a punta con i bottoni.

La seconda maglia

Contestualmente al kit casalingo, la seconda maglia vedrà il grande ritorno dell'iconico rosa. La vera particolarità di questa divisa, già anticipata nei mesi scorsi, è lo sbarco del cosiddetto "trefoil kit" (il trifoglio Adidas abbinato allo stemma della Zebra) che per la prima volta abbandona la terza maglia per debuttare sulla seconda. Il design sarà completato da una texture zebrata quasi impercettibile a distanza e da maniche decorate con tinte bianconere, a differenza della pulizia cromatica della versione Home.

La terza maglia

Non cambiano le prospettive nemmeno per la terza maglia, confermata nel suo elegante abbinamento nero-oro. Questo kit, dichiaratamente ispirato alle nuove generazioni e alla "gioventù" bianconera, manterrà i loghi classici visti sulla prima maglia ma si distinguerà per una scelta grafica audace. Nella parte bassa della divisa saranno infatti presenti delle fiamme grigie, un elemento di rottura rispetto alla tradizione che punta a rendere il kit un oggetto del desiderio anche in ottica lifestyle, lontano dal terreno di gioco.

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