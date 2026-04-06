Prima maglia Juve per la stagione 2026-2027: nuova proiezione con un aggiornamento, ecco la novità

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da La Maglia Bianconera, la terza proiezione della maglia 'Home' 2026/27 della Juventus introduce un correttivo fondamentale rispetto alle ipotesi precedenti. Lo sponsor principale, infatti, sarà quasi certamente bianco con un sottile bordo dorato e la conferma arriverebbe dal minikit per bambini: sebbene queste versioni possano talvolta presentare minime discrepanze rispetto alla maglia ufficiale dei calciatori, il dettaglio del bordino oro intorno alla scritta Jeep, in bianco, dovrebbe essere mantenuto. Resta intatta, invece, l'idea celebrativa della divisa, ispirata a quella del 1976/77 (anno del primo trofeo europeo), con le maniche bianche, le righe simmetriche a texture puntinata e l'iconico colletto a punta con i bottoni.