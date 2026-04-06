Convocati Juve-Genoa, la lista di Spalletti: la decisione su Holm, ci sono Vlahovic-Milik, Adzic out

TORINO - Sono ventiquattro i calciatori convocati dal tecnico della Juventus Luciano Spalletti in vista del match in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino contro il Genoa di Daniele De Rossi. Dopo il ritorno ufficiale prima della pausa per le nazionali, confermati in gruppo i lungodegenti Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. L'unico assente dell'intera rosa, al netto del rientro di Holm, è il giovane Vasilije Adzic, grande protagonista con la maglia del Montenegro. Di seguito l'elenco completo.