Ma ora servono dei nuovi leader

In realtà Spalletti sa benissimo cos’è la sua Juve. Una squadra con del potenziale, che lui ha saputo tirare fuori, ma fortemente inaffidabile per cronica mancanza di personalità e leadership. Gli errori e le omissioni della stagione (e se vogliamo delle ultime stagioni) dipendono in parte a a un livello tecnico da alzare, ma anche, forse soprattutto, a carenze caratteriali che hanno provocato passi falsi cruciali. La Juve è una squadra che ha spesso sbagliato approccio in partite decisive contro avversari tecnicamente inferiori. Problemi di concentrazione, di cattiveria, di sicurezza: quanti punti sono stati buttati, solo in questa stagione, per l’assenza di due o tre leader in campo che tenessero insieme la squadra, scuotendola, facendola correre invece di camminare, spazzando timidezze e timori. Dall’abbondanza del ciclo dei nove scudetti, in cui i leader erano tanti e di spessore notevole, la Juve è andava via via perdendo personalità, fino ad arrivare ad avere un gruppo sicuramente coeso (soprattutto da quando c’è Spalletti), ma fragile sotto il profilo mentale, che soffre ancora di amnesie agonistiche, come quella di ieri pomeriggio, quando sul 2-0 tutto è andato in modalità grigliata di Pasquetta, fino al rigore concesso al Genoa, quando sono spuntati i fantasmi e qualche accenno di nervosismo.