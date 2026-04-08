Calciomercato Juve, Zirkzee defilato e Osimhen blindato: la corsa al bomber nasconde già un verdetto

Intanto bisognerà capire se basterà un solo nuovo attaccante per completare il reparto o se ne serviranno almeno un paio. Perché se rinnova Dusan Vlahovic è un conto, se parte uno solo tra David e Openda, invece che entrambi, è ancora un altro. E in entrambi i casi il nome che resta in cima alla lista è sempre il solito: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese sta lavorando per evitare al Tottenham una fragoroso retrocessione ma nemmeno il ricongiungimento con Tudor (che aveva fissato la conferma del francese come priorità di mercato della “sua” Juve) è bastato a invertire la rotta. Ora tocca a De Zerbi ma, in ogni caso, a fine stagione Kolo Muani tornerà alla casa madre del PSG da cui è stato girato in prestito in Inghilterra. Con il club francese ha un contratto fino al 2028, ma i canali di comunicazioni con la Juventus non si sono mai interrotti e il prossimo appuntamento i mercato potrebbe davvero diventare quello buono per coronare un inseguimento mai veramente interrotto.