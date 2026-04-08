Calciomercato Juve, Zirkzee defilato e Osimhen blindato: la corsa al bomber nasconde già un verdetto

Intanto bisognerà capire se basterà un solo nuovo attaccante per completare il reparto o se ne serviranno almeno un paio. Perché se rinnova Dusan Vlahovic è un conto, se parte uno solo tra David e Openda, invece che entrambi, è ancora un altro. E in entrambi i casi il nome che resta in cima alla lista è sempre il solito: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese sta lavorando per evitare al Tottenham una fragoroso retrocessione ma nemmeno il ricongiungimento con Tudor (che aveva fissato la conferma del francese come priorità di mercato della “sua” Juve) è bastato a invertire la rotta. Ora tocca a De Zerbi ma, in ogni caso, a fine stagione Kolo Muani tornerà alla casa madre del PSG da cui è stato girato in prestito in Inghilterra. Con il club francese ha un contratto fino al 2028, ma i canali di comunicazioni con la Juventus non si sono mai interrotti e il prossimo appuntamento i mercato potrebbe davvero diventare quello buono per coronare un inseguimento mai veramente interrotto.
Juve, gli altri nomi per l'attacco
A renderlo possibile più che in passato convergono sia gli aspetti economici sia quelli tecnici: i primi vanno riferiti al fatto che il PSG ha ormai ammortizzato il suo acquisto con un residuo a bilancio di poco meno di 30 milioni; i secondi si riferiscono alla capacità di convivere con Vlahovic in campo ma di rappresentare anche una valida alternativa al serbo, Insomma, due al prezzo di uno.
Gli altri nomi per l’attacco bianconero sono più defilati, a cominciare da quello di Joshua Zirkzee per cui il Manchester United prende sempre più concretamente in esame l’ipotesi di una cessione a una cifra intorno ai 30 milioni. Non è, dal punto di vista tecnico, esattemente il profilo tecnico che preferisce Spalletti sulla cui lista resta sempre il nome di Victor Osimhen che, però, è blindato da clausole e valutazioni altissime.
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