Juve Next Gen, Guerra decisivo dopo Puczka e Aramu: Ternana ko e bianconeri al sesto posto

La Juventus Next Gen torna alla vittoria e lo fa dopo quattro turni. Nel recupero i bianconeri superano la Ternana con il risultato di 2-1: decisiva la rete di Guerra nel finale. La formazione allenata da Brambilla parte forte e va in vantaggio con la bellissima triangolazione tra Gunduz e Puczka, con quest'ultimo a superare D'Alterio col mancino sul secondo palo. Poi rosso dato e revocato a Brugarello per un fallo su Pettinari al limite dell'area. Uno dei pochi brividi occorsi dalla fornazione bianconera nella prima frazione. Nel secondo tempo è la Ternana a uscire dal guscio e crea qualche grattacapo in più a Mangiapoco. Aramu trova, ancora una volta il gol contro la Juve (era successo anche in Serie A con la maglia del Venezia) con un bel mancino dal limite. La Next Gen rischia anche per un possibile rigore contro ma poi revocato dall'arbitro dopo check al monitor. Nel finale è la ripartenza di Owusu a regalare lo strappo decisivo: il centrocampista serve Pagnucco che trova Guerra a centro area con un cross perfetto. La Juve vince così 2-1 e sale al sesto posto in classifica, scavalcando la Pianese.
Juve Next Gen-Ternana: rivivi la diretta
96' - FINISCE QUI! La Juve Next Gen vince contro la Ternana grazie alle reti di Puczka e Guerra.
95' - ANCORA MANGIAPOCO! Il portiere bianconero si supera anche sul tiro ravvicinato di Orellana.
94' - OCCASIONE TERNANA! Panico impegna Mangiapoco che riesce a superarsi e deviare in angolo.
90' - Sei minuti di recupero.
89' - Cambio Ternana: dentro Tripi per Kerrigan.
85' - Doppio cambio per la Juve: fuori Macca e Owusu, dentro Oboavwoduo e Mazur.
80' - GOL JUVE! Owusu fa ripartire in velocità i bianconeri, serve Pagnucco che a sua volta mette in mezzo per Guerra che di testa fa 2-1.
71' - RIGORE DATO E TOLTO ALLA TERNANA! Leonardi salta facile Scaglia e poi sulla girata di Proietti la palla finisce sul braccio di Faticanti. L'arbitro viene richiamato al monitor e cambia la sua decisione.
70' - Cambio Ternana: dentro Leonardi, fuori Pettinari.
65' - Doppio cambio Juve: dentro Deme e Guerra per Gunduz e Cerri.
61' - GOL TERNANA! Donati appoggia per Aramu che col mancino dal limite supera Mangiapoco.
57' - OCCASIONE TERNANA! Ancora Orellana ci prova con un tiro da fuori, Mangiapoco respinge coi pugni in angolo.
53' - Gunduz ci prova con un tiro da fuori, D'Alterio blocca in due tempi.
52' - Grande chiusura di Gil Puche su Orellana che non gli consente di andare al tiro dentro l'area di rigore.
46' - Al via la ripresa. Nessun cambio per le due squadre.
INTERVALLO
45+3' - Termina la prima frazione: Puczka regala il momentaneo 1-0 ai bianconeri.
45' - Tre minuti di recupero.
43' - Occasione Juve! Faticanti ci prova con un tiro dal limite ma è centrale e D'Alterio para.
39' - REVOCA DEL ROSSO A BRUGARELLO! L'arbitro controlla per diversi minuti al monitor e poi cambia la sua decisione di campo: niente rosso e cartellino giallo per il difensore della Juve.
35' - JUVE IN DIECI! Brugarello ferma con le cattive Pettinari al limite e per l'arbitro è rosso. Brambilla, però, chiama subito l'FVS.
30' - La Juve Next Gen amministra bene il vantaggio senza correre grandi rischi sin qui.
24' - Gioco fermo per un problema occorso ad Anghelé: Brambilla costretto al cambio e dentro Faticanti.
18 - Occasione Ternana! Calcio di punizione pericoloso dalla destra di Aramu: il numero 22 calcia verso la porta col mancino ma trova i pugni di Mangiapoco.
14' - Duello corpo a corpo tra Pettinari e Brugarello in area Juve. Finisce a terra nel contatto in area l'attaccante degli umbri ma è tutto ok per l’arbitro, niente rigore.
10' - GOL JUVE! Bellissima azione sulla sinistra dei bianconeri: Gunduz serve Puczka che col mancino supera D'Alterio.
5' - Buon avvio della Juve Next Gen, nonostante qualche cambio di formazione rispetto all'ultima partita.
1' - Iniziato il match al Moccagatta.
Dove vedere Juve Next Gen-Ternana
La sfida tra Juventus Next Gen, valida per la 34ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio è atteso per le 14:30. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.
Juve Next Gen-Ternana, le formazioni ufficali
Juventus Next Gen: Mangiapoco; Brugarello, Scaglia F., Gil Puche; Pagnucco, Macca, Owusu, Puczka; Anghelè, Gunduz; Cerri. A disposizione: Faticanti, Deme, Amaradio, Brugarello, Van Aarle, Oboavwoduo, Scagla S., Cudrig, Fuscaldo, Mazur, Licina, Guerra. Allenatore: Brambilla.
Ternana: D'Alterio; Pagliari, Capuano, Donati; Kerrigan, Orellana, Proietti, McJannet, Ndrecka; Aramu, Pettinari. A disp.: Vitali, Morlupo, Kurti, Tripi, Leonardi, Maestrelli, Meccariello, Garetto, Panico. Bruti. All. Fazio.
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La Juventus Next Gen torna alla vittoria e lo fa dopo quattro turni. Nel recupero i bianconeri superano la Ternana con il risultato di 2-1: decisiva la rete di Guerra nel finale. La formazione allenata da Brambilla parte forte e va in vantaggio con la bellissima triangolazione tra Gunduz e Puczka, con quest'ultimo a superare D'Alterio col mancino sul secondo palo. Poi rosso dato e revocato a Brugarello per un fallo su Pettinari al limite dell'area. Uno dei pochi brividi occorsi dalla fornazione bianconera nella prima frazione. Nel secondo tempo è la Ternana a uscire dal guscio e crea qualche grattacapo in più a Mangiapoco. Aramu trova, ancora una volta il gol contro la Juve (era successo anche in Serie A con la maglia del Venezia) con un bel mancino dal limite. La Next Gen rischia anche per un possibile rigore contro ma poi revocato dall'arbitro dopo check al monitor. Nel finale è la ripartenza di Owusu a regalare lo strappo decisivo: il centrocampista serve Pagnucco che trova Guerra a centro area con un cross perfetto. La Juve vince così 2-1 e sale al sesto posto in classifica, scavalcando la Pianese.
Juve Next Gen-Ternana: rivivi la diretta
96' - FINISCE QUI! La Juve Next Gen vince contro la Ternana grazie alle reti di Puczka e Guerra.
95' - ANCORA MANGIAPOCO! Il portiere bianconero si supera anche sul tiro ravvicinato di Orellana.
94' - OCCASIONE TERNANA! Panico impegna Mangiapoco che riesce a superarsi e deviare in angolo.
90' - Sei minuti di recupero.
89' - Cambio Ternana: dentro Tripi per Kerrigan.
85' - Doppio cambio per la Juve: fuori Macca e Owusu, dentro Oboavwoduo e Mazur.
80' - GOL JUVE! Owusu fa ripartire in velocità i bianconeri, serve Pagnucco che a sua volta mette in mezzo per Guerra che di testa fa 2-1.
71' - RIGORE DATO E TOLTO ALLA TERNANA! Leonardi salta facile Scaglia e poi sulla girata di Proietti la palla finisce sul braccio di Faticanti. L'arbitro viene richiamato al monitor e cambia la sua decisione.
70' - Cambio Ternana: dentro Leonardi, fuori Pettinari.
65' - Doppio cambio Juve: dentro Deme e Guerra per Gunduz e Cerri.
61' - GOL TERNANA! Donati appoggia per Aramu che col mancino dal limite supera Mangiapoco.
57' - OCCASIONE TERNANA! Ancora Orellana ci prova con un tiro da fuori, Mangiapoco respinge coi pugni in angolo.
53' - Gunduz ci prova con un tiro da fuori, D'Alterio blocca in due tempi.
52' - Grande chiusura di Gil Puche su Orellana che non gli consente di andare al tiro dentro l'area di rigore.
46' - Al via la ripresa. Nessun cambio per le due squadre.
INTERVALLO
45+3' - Termina la prima frazione: Puczka regala il momentaneo 1-0 ai bianconeri.
45' - Tre minuti di recupero.
43' - Occasione Juve! Faticanti ci prova con un tiro dal limite ma è centrale e D'Alterio para.
39' - REVOCA DEL ROSSO A BRUGARELLO! L'arbitro controlla per diversi minuti al monitor e poi cambia la sua decisione di campo: niente rosso e cartellino giallo per il difensore della Juve.
35' - JUVE IN DIECI! Brugarello ferma con le cattive Pettinari al limite e per l'arbitro è rosso. Brambilla, però, chiama subito l'FVS.
30' - La Juve Next Gen amministra bene il vantaggio senza correre grandi rischi sin qui.
24' - Gioco fermo per un problema occorso ad Anghelé: Brambilla costretto al cambio e dentro Faticanti.
18 - Occasione Ternana! Calcio di punizione pericoloso dalla destra di Aramu: il numero 22 calcia verso la porta col mancino ma trova i pugni di Mangiapoco.
14' - Duello corpo a corpo tra Pettinari e Brugarello in area Juve. Finisce a terra nel contatto in area l'attaccante degli umbri ma è tutto ok per l’arbitro, niente rigore.
10' - GOL JUVE! Bellissima azione sulla sinistra dei bianconeri: Gunduz serve Puczka che col mancino supera D'Alterio.
5' - Buon avvio della Juve Next Gen, nonostante qualche cambio di formazione rispetto all'ultima partita.
1' - Iniziato il match al Moccagatta.