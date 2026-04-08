Juve Next Gen, Guerra decisivo dopo Puczka e Aramu: Ternana ko e bianconeri al sesto posto

La Juventus Next Gen torna alla vittoria e lo fa dopo quattro turni. Nel recupero i bianconeri superano la Ternana con il risultato di 2-1: decisiva la rete di Guerra nel finale. La formazione allenata da Brambilla parte forte e va in vantaggio con la bellissima triangolazione tra Gunduz e Puczka, con quest'ultimo a superare D'Alterio col mancino sul secondo palo. Poi rosso dato e revocato a Brugarello per un fallo su Pettinari al limite dell'area. Uno dei pochi brividi occorsi dalla fornazione bianconera nella prima frazione. Nel secondo tempo è la Ternana a uscire dal guscio e crea qualche grattacapo in più a Mangiapoco. Aramu trova, ancora una volta il gol contro la Juve (era successo anche in Serie A con la maglia del Venezia) con un bel mancino dal limite. La Next Gen rischia anche per un possibile rigore contro ma poi revocato dall'arbitro dopo check al monitor. Nel finale è la ripartenza di Owusu a regalare lo strappo decisivo: il centrocampista serve Pagnucco che trova Guerra a centro area con un cross perfetto. La Juve vince così 2-1 e sale al sesto posto in classifica, scavalcando la Pianese.