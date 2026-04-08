Juventus Next Gen-Ternana: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La sfida tra Juve Next Gen e Ternana si sarebbe dovuta giocare sabato 29 marzo ma a causa della pausa nazionali il match è stato rimandato a oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 14:30. Allo stadio Moccagatta di Alessandria i giovani bianconeri hanno la possibilità di salire a quota 48 punti e portarsi a -1 dal Pineto, ma battere la squadra di Fazio non è un lavoro facile. I rossoverdi, infatti, hanno 44 punti e vogliono vincere a ogni costo così da superare la formazione di Brambilla e salire al sesto posto in classifica. La Next Gen, che è reduce da tre pareggi e una sconfitta, non può quindi permettersi di sbagliare ancora: serve a tutti i costi una vittoria.