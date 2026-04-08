Juventus Next Gen-Ternana: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La sfida tra Juve Next Gen e Ternana si sarebbe dovuta giocare sabato 29 marzo ma a causa della pausa nazionali il match è stato rimandato a oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 14:30. Allo stadio Moccagatta di Alessandria i giovani bianconeri hanno la possibilità di salire a quota 48 punti e portarsi a -1 dal Pineto, ma battere la squadra di Fazio non è un lavoro facile. I rossoverdi, infatti, hanno 44 punti e vogliono vincere a ogni costo così da superare la formazione di Brambilla e salire al sesto posto in classifica. La Next Gen, che è reduce da tre pareggi e una sconfitta, non può quindi permettersi di sbagliare ancora: serve a tutti i costi una vittoria.
Dove vedere Juve Next Gen-Ternana
La sfida tra Juventus Next Gen, valida per la 34ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio è atteso per le 14:30. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.
Juve Next Gen-Ternana, le probabili formazioni
Juventus Next Gen: Scaglia S.; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Macca, Faticanti, Puczka; Anghelè, Oboavwoduo; Guerra. Allenatore: Brambilla.
Ternana: D'Alterio; Maestrelli, Capuano, Donati; Kerrigan, Orellana, Proietti, McJannet, Ndrecka; Aramu, Pettinari. All. Fazio.
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