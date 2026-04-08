La prima formazione della Juve: lo scatto inedito ritrovato quasi per miracolo

"Ci sono momenti in cui il passato smette di essere un racconto tramandato e diventa un’immagine nitida, uno sguardo che attraversa i secoli", inizia così la nota del club per celebrare una importante giornata della storia bianconera. "Martedì 7 aprile 2026, lo Juventus Museum ha aperto le sue porte per accogliere un cimelio senza tempo - prosegue la nota - la fotografia più antica mai rinvenuta di una formazione bianconera. Il reperto, datato 1899, è stato consegnato ufficialmente nelle mani del Presidente del Club, Gianluca Ferrero, e del Presidente dello Juventus Museum, Paolo Garimberti, dai ricercatori e collezionisti Giovanni Arbuffi e Gabriele Ferrero. Questo scatto non è solo un’aggiunta alla splendida collezione del Museo bianconero; è il tassello che definisce il passaggio dal sogno alla realtà del campo".