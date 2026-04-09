Conceicao show, numeri da protagonista assoluto! Al top in attacco, ecco dove ha fatto il salto di qualità

All'interno della Juventus

Ancora più significativo è il confronto interno alla Juventus: tra gli attaccanti bianconeri è il primo per tackles vinti (18), per contrasti ogni 90 minuti (1.4 su 25 totali) e per palloni recuperati nella trequarti offensiva (1.0 a partita). Statistiche che certificano una propensione al sacrificio rara per un giocatore con le sue caratteristiche tecniche, e che spiegano perché Spalletti abbia insistito tanto su questo aspetto del suo gioco. Conceição non è più soltanto un esterno che salta l’uomo, ma un giocatore che partecipa attivamente alla riconquista del pallone, spesso guidando la pressione alta e permettendo alla squadra di recuperare possesso in zone pericolose. Anche nella qualità delle giocate emerge una maturazione importante, come dimostrano le alte percentuali nei passaggi e la presenza costante tra i migliori per cross totali e precisi, così come per precisione nei filtranti e nei duelli offensivi vinti. Tanta roba. E una consapevolezza in più: Chico non è più soltanto un talento da coltivare, ma una realtà consolidata. E partita dopo partita, sta costruendo le basi per diventare un punto fermo - definitivamente fermo - della squadra bianconera.