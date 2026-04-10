Kolo Muani, il sogno Lewandowski, la telefonata Juve e l’idea Real: se Vlahovic non rinnova…

TORINO - Luciano Spalletti, la Juve che prenderà parte alla stagione 2026-2027, la immagina ancora con Dusan Vlahovic in rosa. Per tantissimi motivi: perché apprezza le caratteristiche del giocatore, perché in questi mesi ha assaggiato la fame bianconera del serbo e perché non è semplice trovare numeri 9 di un certo livello a cifre abbordabili non soltanto per la Juve, ma per tutte le big della Serie A. In più, le recenti scottature con Jonathan David e Lois Openda portano a riconsiderare l’intero periodo del serbo a Torino: sì, caratterizzati da una discontinuità di fondo, ma i 64 gol in 163 partite complessive hanno una dimensione della quale tenere necessariamente conto. Per l’attacco, nel caso in cui alla Continassa non dovesse giungere la fumata bianca per Vlahovic, saranno necessari addirittura due innesti. Perché sul fatto che ne debba arrivare comunque uno non ci sono dubbi. L’obiettivo maggiormente alla portata di Damien Comolli e Marco Ottolini è Randal Kolo Muani.