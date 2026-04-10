Scanavino, comincia una nuova avventura: dall'addio Juve a Scientifica

Comincia una nuova avventura professionale per Maurizio Scanavino, che è stato amministratore delegato della Juventus dal gennaio del 2023 al novembre del 2025: Scanavino è stato nominato presidente di Scientifica, «una piattaforma italiana - si legge nel comunicato stampa - di operational venture capital fondata nel 2022, attiva tra Roma, L’Aquila e Londra. Integra venture capital, infrastrutture laboratoriali, Academy e una Fondazione di ricerca in un’unica architettura operativa, con l’obiettivo di trasformare ricerca e innovazione deep tech in impresa e capacità industriale. La piattaforma opera attraverso investimenti diretti, veicoli verticali dedicati e una rete di laboratori e partnership che presidiano aree come AI, quantum technologies, advanced materials, biotech e cybersecurity».
Le parole di Scanavino
Prosegue il comunicato: «L’ingresso di Maurizio Scanavino nel capitale di Scientifica e la sua nomina alla Presidenza segnano un passaggio di rilievo nel percorso di sviluppo della società. La sua nomina alla Presidenza aggiunge alla piattaforma un profilo manageriale costruito su trasformazione, governance e disciplina esecutiva». Queste le prime dichiarazioni di Scanavino dopo la nomina: «Scientifica ha costruito una piattaforma rara per struttura, visione e capacità di execution. Il mio ingresso si inserisce in un percorso già definito e in forte crescita con l’obiettivo di accompagnarne lo sviluppo, aumentarne ulteriormente la leggibilità verso mercato, istituzioni e partner industriali, contribuendo al piano di espansione coerente con l’ambizione del progetto».
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