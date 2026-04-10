Scanavino, comincia una nuova avventura: dall'addio Juve a Scientifica

Comincia una nuova avventura professionale per Maurizio Scanavino, che è stato amministratore delegato della Juventus dal gennaio del 2023 al novembre del 2025: Scanavino è stato nominato presidente di Scientifica, «una piattaforma italiana - si legge nel comunicato stampa - di operational venture capital fondata nel 2022, attiva tra Roma, L’Aquila e Londra. Integra venture capital, infrastrutture laboratoriali, Academy e una Fondazione di ricerca in un’unica architettura operativa, con l’obiettivo di trasformare ricerca e innovazione deep tech in impresa e capacità industriale. La piattaforma opera attraverso investimenti diretti, veicoli verticali dedicati e una rete di laboratori e partnership che presidiano aree come AI, quantum technologies, advanced materials, biotech e cybersecurity».