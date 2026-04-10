Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Scanavino, comincia una nuova avventura: dall'addio Juve a Scientifica

L'ex amministratore delegato del club bianconero si è lanciato in un'altra sfida: "Il mio ingresso si inserisce in un percorso già definito"
2 min
ScanavinoJuventusSerie A 2025-26
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Comincia una nuova avventura professionale per Maurizio Scanavino, che è stato amministratore delegato della Juventus dal gennaio del 2023 al novembre del 2025: Scanavino è stato nominato presidente di Scientifica, «una piattaforma italiana - si legge nel comunicato stampa - di operational venture capital fondata nel 2022, attiva tra Roma, L’Aquila e Londra. Integra venture capital, infrastrutture laboratoriali, Academy e una Fondazione di ricerca in un’unica architettura operativa, con l’obiettivo di trasformare ricerca e innovazione deep tech in impresa e capacità industriale. La piattaforma opera attraverso investimenti diretti, veicoli verticali dedicati e una rete di laboratori e partnership che presidiano aree come AI, quantum technologies, advanced materials, biotech e cybersecurity».

Le parole di Scanavino

Prosegue il comunicato: «L’ingresso di Maurizio Scanavino nel capitale di Scientifica e la sua nomina alla Presidenza segnano un passaggio di rilievo nel percorso di sviluppo della società. La sua nomina alla Presidenza aggiunge alla piattaforma un profilo manageriale costruito su trasformazione, governance e disciplina esecutiva». Queste le prime dichiarazioni di Scanavino dopo la nomina: «Scientifica ha costruito una piattaforma rara per struttura, visione e capacità di execution. Il mio ingresso si inserisce in un percorso già definito e in forte crescita con l’obiettivo di accompagnarne lo sviluppo, aumentarne ulteriormente la leggibilità verso mercato, istituzioni e partner industriali, contribuendo al piano di espansione coerente con l’ambizione del progetto».

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS