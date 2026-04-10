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Thiago Motta dal flop Juve alla previsione: “Fortissimo, ve lo assicuro. Ne sentiremo parlare tanto”

Dal futuro di Lautaro Martinez alla scelta dell'Inter di puntare su Chivu: Diego Milito dice tutto
3 min
Diego MilitoThiago MottaLautaro Martinez
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Il futuro di Lautaro Martinez, almeno per il momento, è all'Inter. Non ha dubbi Diego Milito che dopo gli anni al Genoa è approdato proprio in nerazzurro trascinando la formazione di José Mourinho alla conquista di uno storico Triplete nel 2010. Intervistato da Giorgia Rossi a "Giorgia's Secret", il nuovo format originale disponibile da oggi su Dazn ideato e condotto dalla giornalista, il Principe risponde così a chi ipotizza un possibile ritorno del Toro al Racing: "Ha ancora tanti anni da dare all'Inter, ma per lui le porte sono sempre aperte. Lautaro ha esordito in prima squadra al Racing entrando proprio al mio posto: si vedeva subito che era un ragazzo straordinario e con una mentalità eccezionale".

Milito non ha dubbi: "Chivu l'uomo giusto per l'Inter"

Il presidente del club argentino ed ex attaccante nerazzurro riavvolge indietro il nastro e torna ai suoi anni a Milano: "Tanti miei compagni erano già allenatori in campo. Sicuramente Cristian Chivu è l'uomo giusto per l'Inter, sapevamo che sarebbe diventato un grande coach. Anche per Cambiasso prevedevamo un futuro simile, è strano non si sia ancora concretizzato".

 

 

Nonostante il flop alla Juve, Milito ha le idee piuttosto chiare anche su Thiago Motta, colui che insieme al Principe si trasferì dal Genoa alla corte di José Mourinho riscrivendo la storia del club meneghino: "Vi assicuro che sentiremo ancora tanto parlare di lui. È fortissimo e avrà modo di dimostrarlo".

 

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