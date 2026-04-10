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Buffon sopra tutti, Casillas non ha dubbi: la leggenda Real rompe il silenzio così

L'ex portiere dei Blancos e della Nazionale spagnola partecipa a un gioco che diventa subito virale
2 min
Buffon sopra tutti, Casillas non ha dubbi: la leggenda Real rompe il silenzio così
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Iker Casillas è stato indubbiamente uno dei portieri più forti al mondo. L'ex numero uno del Real Madrid e della "Roja" è stato immortalato in un video Instagram intento a partecipare alla sfida del silenzio. Il regolamento è semplice: a casillas gli vengono mostrate immagini di altri estremi difensori: se questi reputa che il giocatore mostrato sia più forte di lui, parla; nel caso contrario invece deve rimanere appunto in silenzio. Il video è diventato presto virale, anche per via del risultato della sfida, in cui Casillas ha preso parola soltanto quando gli è stata mostrata la foto di un particolare portiere, tanto caro a noi italiani.

Casillas alla sfida del silenzio: l'esito

Su Instagram Iker Casillas ha partecipato alla sfida del silenzio, ovviamente circoscritta solamente ai portieri, non facendo distinzione tra giocatori ancora in attività e altri ritirati. Tanti i nomi illustri tirati in ballo, in ordine: Hugo Lloris, Nelson Dida, Allison Becker, David De Gea, Thibaut Courtois, Marc-Andre Ter Stegen, Edwin Van Der Sar, Oliver Kahn, Petr Cech, Manuel Neuer e Gianluigi Buffon. La risposta dell'ex portiere del Real è lapidaria: in silenzio dall'inizio alla fine, tranne quando viene chiamato in causa il nome di Buffon, sfidato più volte sia con la maglia dei "Blancos" che con quella della "Roja". L'oggi vice-amministratore delegato della "Fondazione Real Madrid" ha semplicemente detto: "Si, è il migliore". Il rapporto tra i due è sempre stato caratterizzato da una profonda stima reciproca, amicizia e una sana rivalità sportiva, definita spesso come una delle più iconiche tra portieri nella storia del calcio. Casillas ha dimostrato tutto ciò ancora una volta.

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