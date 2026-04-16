Manninger, tragedia in Austria: l'ex Juve morto in un tragico incidente, tutti gli aggiornamenti

La tragedia arriva improvvisa dall’Austria e colpisce il mondo del calcio europeo. Alexander Manninger, ex portiere della Juventus e della nazionale austriaca, è morto a 48 anni in un drammatico incidente, travolto da un treno in un passaggio a livello che non sarebbe stato sorvegliato. Una tragica notizia che ha rapidamente fatto il giro del continente, con tanti messaggi di cordoglio da parte dei club, in primis della Vecchia Signora, dove Manninger si era distinto per professionalità e rispetto.
Morte Manninger, incidente e soccorsi: la ricostruzione
Come riportato dalla Bild, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8:20 del mattino nei pressi della fermata di Pabing, in corrispondenza di un passaggio a livello non sorvegliato. L’auto guidata da Manninger, un minivan Volkswagen, sarebbe rimasta coinvolta nell’impatto con un treno locale. Il veicolo avrebbe riportato danni gravissimi nella parte anteriore, mentre i circa 25 passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sarebbero rimasti illesi. Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
I soccorritori sarebbero intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma ogni tentativo di salvare l’ex calciatore si sarebbe rivelato vano. I paramedici sarebbero riusciti a estrarlo dall’abitacolo e avrebbero subito avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche un defibrillatore, senza però riuscire a salvargli la vita. Nel corso della sua carriera, Manninger aveva difeso i pali di diversi club europei, tra cui il Liverpool e l’Augsburg, oltre a vestire la maglia della nazionale austriaca. In Italia resta legato soprattutto alla Juventus, dove si era distinto per affidabilità e professionalità.
L'indagine della Procura
Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare. Secondo il quotidiano "Kronenzeitung", l'esperto Gerhard Kronreif starebbe indagando sull'accaduto per conto della procura per cercare di fare chiarezza sulla vicenda e capire perfettamente la dinamica del tragico incidente. Queste le prime sue dichiarazioni:"Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente". Gli inquirenti stanno anche verificando se il segnale rosso al passaggio a livello si sia attivato (in tempo). Anche i dati del treno dovrebbero fornire ulteriori informazioni. Manninger era solo nella sua auto al momento dell'incidente.
Il cordoglio della Juve
I bianconeri hanno ricordato il portiere austriaco con un messaggio profondo: "Tutta la Juventus, i suoi tifosi e l'intero mondo del calcio piangono oggi la scomparsa di Alexander Manninger, tragicamente scomparso all'età di 48 anni. Arrivato a Torino nell’estate del 2008, ha vestito il bianconero per quattro stagioni, dimostrando come il ruolo del portiere non sia fatto solo di parate, ma di carisma, affidabilità e silenzioso spirito di sacrificio. In un’epoca segnata dalla presenza monumentale di Gigi Buffon, Manninger ha saputo farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, diventando un punto di riferimento assoluto per lo spogliatoio e una garanzia tra i pali. Oggi salutiamo non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. La Juventus si stringe in un forte abbraccio alla famiglia di Alex e a tutti i suoi cari in questo momento di profondo dolore". Poi anche Chiellini, suo ex compagno di squadra, lo ha ricordato: "Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore. Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia".
Il ricordo dei club di Serie A
Nono sono tardati ad arrivare i messaggi di vicinanza da parte dei club, come il Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista di una prestigiosa carriera nel calcio italiano ed europeo". Anche il Torino ha espresso vicinanza: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, esprimono il profondo cordoglio e l'affettuosa vicinanza alla famiglia Manninger nel ricordo di Alex Manninger, ex portiere con un'esperienza al Toro nella stagione 2002/2003, tragicamente scomparso oggi in un incidente stradale in Austria". Cordoglio anche da parte della Fiorentina, sua ex squadra: "La Fiorentina piange la scomparsa improvvisa di Alex Manninger, portiere viola nella stagione 2001-2002, con una lunga carriera in italia e come estremo difensore della Nazionale austriaca. Tutta la società si stringe ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore".
Il lungo messaggio di Buffon
Anche Buffon, suo compagno di squadra alla Juve, ha voluto ricordarlo con una toccante lettera pubblicata su Instagram: "Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo.
In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l’orgoglio di chi sa cosa vuole. Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: “siete tutti matti, non mi avrete mai.” Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie. Riposa in pace. Gigi".
La tragedia arriva improvvisa dall’Austria e colpisce il mondo del calcio europeo. Alexander Manninger, ex portiere della Juventus e della nazionale austriaca, è morto a 48 anni in un drammatico incidente, travolto da un treno in un passaggio a livello che non sarebbe stato sorvegliato. Una tragica notizia che ha rapidamente fatto il giro del continente, con tanti messaggi di cordoglio da parte dei club, in primis della Vecchia Signora, dove Manninger si era distinto per professionalità e rispetto.
Morte Manninger, incidente e soccorsi: la ricostruzione
Come riportato dalla Bild, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8:20 del mattino nei pressi della fermata di Pabing, in corrispondenza di un passaggio a livello non sorvegliato. L’auto guidata da Manninger, un minivan Volkswagen, sarebbe rimasta coinvolta nell’impatto con un treno locale. Il veicolo avrebbe riportato danni gravissimi nella parte anteriore, mentre i circa 25 passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sarebbero rimasti illesi. Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
I soccorritori sarebbero intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma ogni tentativo di salvare l’ex calciatore si sarebbe rivelato vano. I paramedici sarebbero riusciti a estrarlo dall’abitacolo e avrebbero subito avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche un defibrillatore, senza però riuscire a salvargli la vita. Nel corso della sua carriera, Manninger aveva difeso i pali di diversi club europei, tra cui il Liverpool e l’Augsburg, oltre a vestire la maglia della nazionale austriaca. In Italia resta legato soprattutto alla Juventus, dove si era distinto per affidabilità e professionalità.