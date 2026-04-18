Koopmeiners via, Juve pronta al doppio colpo a centrocampo: Kessie e non solo

Occhio infine ai fedelissimi di Spalletti: si monitora la situazione relativa ad Anguissa, i cui discorsi sul rinnovo con il Napoli si sono totalmente arenati; più motivazionale, invece, l’eventuale addio Lobotka: si considera ormai al punto finale della storia con Conte e gli azzurri, vorrebbe dunque fare un’esperienza diversa. Così come diversa è l’aria attorno a Koné del Sassuolo, con ogni probabilità protagonista di una caldissima estate e già cercato da più club. Sarebbe un colpo giovane, di prospettiva, però una scommessa in questa Juventus che si è detta di aver bisogno di certezze granitiche. Per questo motivo, oltre al prezzo da star e una partenza da 40 milioni, si è fatta complicata la scalata ad Assan Ouédraogo: mediano di origini burkinabé, nato nel 2006 e ultimo prodotto del Lipsia (e cresciuto allo Schalke 04). Non solo: ha debuttato lo scorso novembre con la Germania, a 19 anni compiuti. Un altro mondo. E un’altra filosofia.

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