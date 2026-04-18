Juve Next Gen, termina in parità la sfida con la Pianese: sfuma il quarto posto

Termina a reti bianche la sfida tra Pianese e Juve Next Gen. Un punto a testa per muovere ulteriormente la classifica prima dell'ultima giornata di campionato. I bianconeri sono già certi dei playoff ma non ancora in quale posizione anche se ormai iniziano a delinearsi a 90' dal termine della regular season. Tornando alla sfida con la Pianese, invece, le occasioni ci sono state ma non hanno sbloccato il punteggio. Nella prima frazione meglio i padroni di casa con un super Mangiapoco a dire di no per due volte alle conclusioni degli avversari. La palla gol più ghiotta, però, capita sui piedi di Guerra che si fa murare il tiro da Masetti sulla linea. Nella ripresa il copione non cambia: Cerri sfiora per pochissimo la rete di testa, ma anche la Pianese con Amey impegna Mangiapoco. Alla fine è 0-0 tra l'ex Birindelli e Brambilla, per la Juve Next Gen impossibile arrivare al quarto posto perché la vittoria del Campobasso la porta a più quattro dai bianconeri.