Juve Next Gen, termina in parità la sfida con la Pianese: sfuma il quarto posto

Termina a reti bianche la sfida tra Pianese e Juve Next Gen. Un punto a testa per muovere ulteriormente la classifica prima dell'ultima giornata di campionato. I bianconeri sono già certi dei playoff ma non ancora in quale posizione anche se ormai iniziano a delinearsi a 90' dal termine della regular season. Tornando alla sfida con la Pianese, invece, le occasioni ci sono state ma non hanno sbloccato il punteggio. Nella prima frazione meglio i padroni di casa con un super Mangiapoco a dire di no per due volte alle conclusioni degli avversari. La palla gol più ghiotta, però, capita sui piedi di Guerra che si fa murare il tiro da Masetti sulla linea. Nella ripresa il copione non cambia: Cerri sfiora per pochissimo la rete di testa, ma anche la Pianese con Amey impegna Mangiapoco. Alla fine è 0-0 tra l'ex Birindelli e Brambilla, per la Juve Next Gen impossibile arrivare al quarto posto perché la vittoria del Campobasso la porta a più quattro dai bianconeri.
Pianese-Juve Next Gen: rivivi la diretta
93' - Termina la partita con il risultato di 0-0.
90' - Tre minuti di recupero.
88' - Oboavwoduo ci prova col destro da buona posizione, pallone alto sopra la traversa.
86' - Cambio per la Pianese: dentro Ongaro, fuori Fabrizi.
74' - Doppio cambio Juve: dentro Deme e Gunduz, fuori Macca e Guerra. Per la Pianese fuori Proietto e dentro Coccia.
69' - Fabrizi non trova la porta di testa da due passi e si dispera. Pericolo occorso dalla Juve.
65' - Doppio cambio per la Juve: dentro Oboavwoduo e Licina, fuori Cerri e Anghelé.
64' - Dopo aver rivisto l'azione al monitor, l'arbitro opta per il fallo a favore dei padroni di casa e per il cartellino giallo al difensore della Juve Next Gen.
60' - Gioco fermo per la richiesta di un FVS da parte della Pianese per una sbracciata di Gil Puche su Fabrizi.
53' - ANCORA LA JUVE PERICOLOSA! Puczka crossa al centro per Cerri che di testa manda di poco alto sopra la traversa.
52' - OCCASIONE JUVE NEXT GEN! Anghelé ci prova col mancino, Filippis devia e poi Amey allontana.
48' - Amey svetta di testa e indirizza verso la porta, attento Mangiapoco che è bravo a bloccare in presa sicura.
46' - Iniziato il secondo tempo.
INTERVALLO
45' - Macca ci prova dal limite, pallone fuori. Termina qui la prima frazione con il risultato di 0-0.
39' - Altro squillo della Juve! Anghelé sguscia via alla marcatura di Gorelli e va al tiro col mancino, conclusione potente ma poco precisa che non trova la porta.
33' - OCCASIONE JUVE NEXT GEN! Bella azione offensiva con Guerra a imbucare per Anghelé che viene anticipato dal portiere avversario, il pallone arriva a Pagnucco che crossa al centro per il capitano che calcia a botta sicura ma Masetti salva sulla linea.
31' - OCCASIONE PIANESE! Bertini si coordina benissimo dal limite e al volo scarica un destro verso la porta su cui Mangiapoco è bravo a opporsi.
25' - Prova a farsi vedere in avanti la Next Gen: Anghelé in area non riesce a girarsi per la conclusione.
18' - Meglio la Pianese in questo inizio di gara, la formazione allenata da Birindelli concede pochi spazi e prova a creare qualche pericolo alla Juve.
12' - OCCASIONE PIANESE! Amey verticalizza per Fabrizi che a tu per tu con Mangiapoco si fa murare dall'estremo difensore.
7' - Ritmi molto blandi in questo avvio.
1' - Iniziato il match.
Pianese-Juve Next Gen, dove vederla
La sfida tra Pianese e Juventus Next Gen, in programma sabato 18 aprile alle ore 20:30 allo stadio comunale di Piancastagnaio, sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali
Pianese: Filippis, Amey, Simeoni, Bellini, Gorelli, Sussi, Tirelli, Bertini, Fabrizi, Proietto, Masetti. A disposizione: Nespola, Reali, Colombo, Balde, Peli, Ongaro, Ianesi, Ercolani, Vigiani, Spinosa, Bigiarini, Coccia, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Alessandro Birindelli.
Juventus Next Gen: Mangiapoco, Savio, Gil Puche, Van Aarle, Pagnucco, Macca, Faticanti, Puczka, Anghelè, Guerra, Cerri. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Owusu, Deme, Amaradio, Verde, Oboavwoduo, Gunduz, Mazur, Licina, Cudrig. Allenatore: Massimo Brambilla.
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Termina a reti bianche la sfida tra Pianese e Juve Next Gen. Un punto a testa per muovere ulteriormente la classifica prima dell'ultima giornata di campionato. I bianconeri sono già certi dei playoff ma non ancora in quale posizione anche se ormai iniziano a delinearsi a 90' dal termine della regular season. Tornando alla sfida con la Pianese, invece, le occasioni ci sono state ma non hanno sbloccato il punteggio. Nella prima frazione meglio i padroni di casa con un super Mangiapoco a dire di no per due volte alle conclusioni degli avversari. La palla gol più ghiotta, però, capita sui piedi di Guerra che si fa murare il tiro da Masetti sulla linea. Nella ripresa il copione non cambia: Cerri sfiora per pochissimo la rete di testa, ma anche la Pianese con Amey impegna Mangiapoco. Alla fine è 0-0 tra l'ex Birindelli e Brambilla, per la Juve Next Gen impossibile arrivare al quarto posto perché la vittoria del Campobasso la porta a più quattro dai bianconeri.
Pianese-Juve Next Gen: rivivi la diretta
93' - Termina la partita con il risultato di 0-0.
90' - Tre minuti di recupero.
88' - Oboavwoduo ci prova col destro da buona posizione, pallone alto sopra la traversa.
86' - Cambio per la Pianese: dentro Ongaro, fuori Fabrizi.
74' - Doppio cambio Juve: dentro Deme e Gunduz, fuori Macca e Guerra. Per la Pianese fuori Proietto e dentro Coccia.
69' - Fabrizi non trova la porta di testa da due passi e si dispera. Pericolo occorso dalla Juve.
65' - Doppio cambio per la Juve: dentro Oboavwoduo e Licina, fuori Cerri e Anghelé.
64' - Dopo aver rivisto l'azione al monitor, l'arbitro opta per il fallo a favore dei padroni di casa e per il cartellino giallo al difensore della Juve Next Gen.
60' - Gioco fermo per la richiesta di un FVS da parte della Pianese per una sbracciata di Gil Puche su Fabrizi.
53' - ANCORA LA JUVE PERICOLOSA! Puczka crossa al centro per Cerri che di testa manda di poco alto sopra la traversa.
52' - OCCASIONE JUVE NEXT GEN! Anghelé ci prova col mancino, Filippis devia e poi Amey allontana.
48' - Amey svetta di testa e indirizza verso la porta, attento Mangiapoco che è bravo a bloccare in presa sicura.
46' - Iniziato il secondo tempo.
INTERVALLO
45' - Macca ci prova dal limite, pallone fuori. Termina qui la prima frazione con il risultato di 0-0.
39' - Altro squillo della Juve! Anghelé sguscia via alla marcatura di Gorelli e va al tiro col mancino, conclusione potente ma poco precisa che non trova la porta.
33' - OCCASIONE JUVE NEXT GEN! Bella azione offensiva con Guerra a imbucare per Anghelé che viene anticipato dal portiere avversario, il pallone arriva a Pagnucco che crossa al centro per il capitano che calcia a botta sicura ma Masetti salva sulla linea.
31' - OCCASIONE PIANESE! Bertini si coordina benissimo dal limite e al volo scarica un destro verso la porta su cui Mangiapoco è bravo a opporsi.
25' - Prova a farsi vedere in avanti la Next Gen: Anghelé in area non riesce a girarsi per la conclusione.
18' - Meglio la Pianese in questo inizio di gara, la formazione allenata da Birindelli concede pochi spazi e prova a creare qualche pericolo alla Juve.
12' - OCCASIONE PIANESE! Amey verticalizza per Fabrizi che a tu per tu con Mangiapoco si fa murare dall'estremo difensore.
7' - Ritmi molto blandi in questo avvio.
1' - Iniziato il match.