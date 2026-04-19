Del Piero day a Pescara: tutti i dettagli e come partecipare

Alessandro Del Piero torna protagonista in Italia, questa volta lontano dal campo ma al centro di un evento che celebra la sua carriera e il suo impatto nel mondo del calcio. La leggenda della Juventus sarà infatti insignita del Premio Vincenzo Zucchini, giunto alla sua seconda edizione per onorare l'ex capitano e dirigente storico del Pescara, in una giornata che si preannuncia ricca di emozioni e partecipazione. A confermare i dettagli è l’imprenditore Remo Firmani, ideatore dell’iniziativa, che ha annunciato anche un cambio di location dovuto alla grande richiesta di pubblico: il "Del Piero Day" si terrà infatti al Teatro Flaiano, e non più nei locali dell’Aurum, situato a pochi passi dal Teatro Adriatico.

I dettagli del Del Piero day

Dopo aver premiato nella scorsa edizione Fabio Capello, quest’anno sarà dunque il turno di Del Piero. Il programma della giornata del 20 maggio è già definito nei dettagli: Alex arriverà in tarda mattinata a Pescara con un volo privato proveniente da Torino, probabilmente insieme al fratello e manager Stefano. Dopo l’arrivo, sarà accompagnato in una saletta riservata dell’Aurum, dove incontrerà sponsor e istituzioni locali e regionali, prima di concedersi ai media per una serie di interviste. Il cuore dell’evento sarà il talk show, della durata di circa un’ora e quarantacinque minuti, durante il quale l’ex numero 10 bianconero ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera e offrirà spunti e riflessioni sul calcio di oggi. A seguire, la cerimonia di premiazione: Firmani, insieme ai figli del compianto Vincenzo Zucchini, consegnerà il riconoscimento a Del Piero.

L’appuntamento sarà preceduto da un momento istituzionale importante: il 24 aprile, infatti, si terrà la presentazione ufficiale del Premio nell’aula del consiglio comunale di Pescara, che patrocina l’iniziativa. L’ingresso all’evento è gratuito, ma sarà necessario registrarsi sul sito firmasrl.com per poter assistere a una giornata che si annuncia già come uno degli appuntamenti sportivi e culturali più attesi della primavera abruzzese.

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