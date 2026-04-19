"Una camomilla! E tenete buono lo scavalca recinti": Spalletti show tra Scudetto e realtà Juve

La Juve è finalmente rientrata in zona Champions e ora punterà a rimanerci. Per farlo servirà continuare a vincere, a partire dalla sfida contro il Bologna . Alcuni tifosi, però, cominciano già a pensare alla prossima stagione, in cui si spera che la Juve possa competere per lo Scudetto. " Stiamo calmini tutti - ha detto Spalletti nel pre partita ai microfoni di Dazn -, vinci una partita e pensi di vincere il campionato il prossimo anno? Stiamo calmi, perché poi queste pressioni che girano vengono determinate dai discorsi che facciamo. Stasera, in cui noi ci giochiamo tutto ed è uno snodo fondamentale, posso parlare del prossimo anno? Stiamo calmi, una bella camomilla ogni tanto "

Spalletti tra analisi e battute

Contro il Bologna non sarà una partita semplice, anche se i rossoblù sono reduci dalla sconfitta contro l'Aston Villa in Europa League che secondo qualcuno è stata brutta: "Quella del Bologna per chi non ha visto la partita è una brutta sconfitta, per chi l'ha vista ci sono stati degli episodi che fanno la differenza. Le partite le guardano in pochi, si guardano le sintesi, i dati. Invece sono stati dentro la partita nella maniera corretta. Ora, passato un periodo un po' più difficile, hanno continuato a credere nel calcio che fanno, che è assolutamente moderno e feroce, giocato a livelli alti. Diventa un'insidia, hanno vinto anche qualche settimana in coppa contro la Roma. È una squadra forte".

Prima di andarsene Spalletti ha poi scambiato una battuta con Ciro Ferrara, presente nello studio di Dazn: "Tenetemelo a bada, perchè lui è uno scavalca recinti di quelli feroci".

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