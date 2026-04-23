Zoff elogia Motta: "È un piacere vederlo". E sull'Italia: "Se ci fosse la possibilità.."

"Motta, il portierino della Lazio, è stato straordinario sui rigori, grandissimo, li ha parati in modo molto tranquillo, è stato veramente un piacere vederlo". A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il campione del Mondo, ex allenatore e presidente biancoceleste Dino Zoff, raggiunto oggi da Giorgio Lauro e Nancy Brilli per commentare la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Lazio. Lo storico portiere della Juventus - nonché ex tecnico dei biancocelesti - si è poi soffermato su un tema decisamente attuale, che riguarda in primo luogo la Nazionale italiana: "Iran fuori dai mondiali sostituita dall'Italia? "E' una cosa che in genere si fa, certamente non è brillante, non è il massimo ma l'utile è utile. Se ci fosse la possibilità dovremmo prenderla, anche se non è molto sportiva" conclude Zoff.