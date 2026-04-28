Stiller, la Juve ha fretta: la mossa mercato prima del pericolo… Mondiale

Meglio fare in fretta, onde evitare che la ribalta del Mondiale ne mandi in orbita le quotazioni aprendo le porte a un’asta internazionale selvaggia e a suon di rilanci milionari. Pericolo questo da scongiurare a ogni costo. Ecco perché verso fine maggio la Juve proverà a capire bene le condizioni per tentare subito l’affondo nei confronti di Angelo Stiller . Il metronomo dello Stoccarda è stato, infatti, visionato più volte dagli scout bianconeri in questi mesi, venendo sempre promosso a pieni voti. Motivo per cui dalle parti della Continassa è maturata la convinzione che il nazionale tedesco possa essere l’elemento ideale per infondere qualità e geometria alla mediana. Quelle che doti e caratteristiche richieste da tempo da Luciano Spalletti per alzare il livello in cabina di regia. E qui entra in gioco Stiller che potrebbe diventare l’uomo giusto al posto giusto per la formazione bianconera.

Approfittarne prima che...

A maggior ragione se nel frattempo lo Stoccarda dovesse lasciare in vigore la clausola rescissoria da 36,5 milioni. Una cifra, alla luce dei prezzi che circolano a livello europeo negli ultimi anni, tutto sommato abbordabile per uno dei migliori centrocampisti in circolazione nel Vecchio Continente. Ergo, meglio approfittarne finché la clausola rescissoria rimane esercitabile. Va ricordato, infatti, che la società tedesca può annullarla per la sessione estiva, pagando una penale al giocatore di 2 milioni. A quel punto, ovviamente, il prezzo del cartellino del classe 2001 lieviterebbe parecchio. Magari intorno ai 50-60 milioni richiesti un anno fa dallo Stoccarda al Real Madrid, che l’aveva messo nel mirino su segnalazione di una leggenda dei Blancos come Toni Kroos. Quest’ultimo aveva etichettato Stiller come il suo erede. Motivo per cui quello dei madrileni sembrava praticamente un matrimonio combinato. Peccato che alla fine Xabi Alonso decise di puntare su altri elementi, stoppando l’arrivo del calciatore cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco che lo scartò a cuor leggero. Ecco perché Angelo il prossimo 23 maggio proverà a prendersi una rivincita nei confronti dei vincitori della Bundesliga durante la finale di Coppa di Germania. L’occasione giusta per chiudere nel migliore dei modi la propria avventura allo Stoccarda, lasciando un trofeo in bacheca come regalo d’addio prima di volare al Mondiale e prendere la rincorsa verso un top club. Tipo la Juve.

Concorrenza Premier

Occhio però anche alla concorrenza proveniente dalla Premier League, da dove in passato si era già fatto avanti il Manchester United che resta alla ricerca di un paio di innesti per la mediana. Nel mirino dei Red Devils ci sono Sandro Tonali (Newcastle) e Carlos Baleba (Brighton) quali prime scelte, ma su Stiller permane comunque un forte appezzamento dalle parti di Old Trafford. È chiaro che l’ingresso in scena dei top club inglesi complicherebbe parecchio la trattativa per la Signora, che sa bene come all’estero abbiano maggiori denari a disposizione da investire. Ecco perché alla Continassa vogliono provare a giocare d’anticipo. D’altronde i primi approcci nei confronti dell’entourage del nazionale tedesco risalgono a metà febbraio. A testimonianza di come la Juve stia pensando a Stiller da qualche mese come l’Angelo al quale affidarsi per mettere le ali in mezzo al campo e provare poi a volare nella prossima stagione ai primissimi posti della classifica.

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