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Picchiato dal branco per una felpa della Juventus: studente finisce in ospedale ad Ancona

Un ragazzo è stato aggredito per il capo di abbigliamento juventino. Indagini in corso da parte della polizia
2 min
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Una felpa della Juventus è bastata per scatenare la furia di un branco. Domenica sera, in piazza Martelli ad Ancona, uno studente universitario ventenne di Recanati è stato accerchiato e picchiato da quattro persone, nei pressi del parco del Cardeto, a pochi passi dalla Facoltà di Economia. Il pretesto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il capo di abbigliamento juventino indossato dalla vittima. Dal diverbio verbale si è passati rapidamente alle mani, con il giovane colpito più volte prima che gli aggressori fuggissero. Il ragazzo ha riportato un trauma facciale con coinvolgimento dell'area orbitale ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Torrette. Lo riporta Cronache Maceratesi.

Indagini in corso della polizia

Sul posto sono intervenute le Volanti e la Croce Gialla. Le indagini sono affidate alla polizia, con il supporto della Digos. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e contano sulla collaborazione della vittima stessa, che avrebbe riconosciuto almeno uno degli aggressori. Gli inquirenti escludono per ora collegamenti con altri episodi di violenza urbana recenti: un fatto isolato, ma che interroga sulla deriva di certi odi sportivi fuori dagli stadi.

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