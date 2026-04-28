Picchiato dal branco per una felpa della Juventus: studente finisce in ospedale ad Ancona

Una felpa della Juventus è bastata per scatenare la furia di un branco. Domenica sera, in piazza Martelli ad Ancona, uno studente universitario ventenne di Recanati è stato accerchiato e picchiato da quattro persone, nei pressi del parco del Cardeto, a pochi passi dalla Facoltà di Economia. Il pretesto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il capo di abbigliamento juventino indossato dalla vittima. Dal diverbio verbale si è passati rapidamente alle mani, con il giovane colpito più volte prima che gli aggressori fuggissero. Il ragazzo ha riportato un trauma facciale con coinvolgimento dell'area orbitale ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Torrette. Lo riporta Cronache Maceratesi.