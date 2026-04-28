Favola De Ceglie, raggiunta la promozione con l'Aosta: "È un regalo a mio padre". E sulla Juve...

Paolo De Ceglie , a 5 anni dal ritiro, ha appena vinto il campionato di Prima Categoria con l' Aosta . L'ex terzino di Juventus , Genoa e Parma ha raggiunto un incredibile successo. Il club valdostano, guidato dal Presidente e Allenatore Giulio De Ceglie (padre di Paolo) ha vinto con un punto di vantaggio sul Gaglianico, staccando il Pass per la Promozione e Paolo si è rimesso in gioco a 39 anni, segnando anche alcuni gol decisivi.

Le parole di De Ceglie

"Quello che tengo a fare ermergere è un percorso partito 26 anni fa. La nostra idea è sempre stata quella di valorizzare il calcio dilettantistico, quel calcio vero che va oltre i soldi e che si fonda sui valori. Siamo partiti dal nulla, dalla Terza Categoria alla Promozione, l'abbiamo fatto senza un centro sportivo, cercando di arrangiarci". Un ritorno in campo nato grazie al forte legame con il padre, simbolo del progetto del CGC Aosta: "La scorsa estate ho deciso di abbandonare il mondo del calcio professionistico per aiutare mio padre. La mia idea iniziale era più di aiutare la squadra durante gli allenamenti con un ruolo fuori campo ma poi ho deciso di tesserarmi e da che doveva essere solo una partita, sono sceso in campo più volte, facendo anche dei gol decisivi. Ho cercato di restituire a papà tutto il sostegno che mi ha dato fin da bambino nel mio percorso da calciatore".

"La Juve? Per me è sempre casa..."

Per De Ceglie anche un passato fuori dal campo con il vivaio della Juventus: "Lavorare con i giovani non è semplice, soprattutto quando non c'è il giocatore al centro del progetto. La prima cosa che dobbiamo fare noi grandi è garantire il benessere di questi ragazzi. Un ritorno alla Juve? Per me è sempre casa, ho passato 30 dei miei 40 anni in quel mondo". Sulla situazione attuale dei bianconeri, l'ex terzino ha dichiarato: "La Juventus ha vissuto degli anni complicati, non è mai semplice ripartire. La cosa positiva che sto notando è che si siano gettate delle basi solide per la prossima stagione. In primis grazie alla conferma di Spalletti e per la presenza di figure come Chiellini. Alla Juventus servono persone che sappiano cosa vuol dire rappresentare questi colori, e Giorgio è l'esempio perfetto".