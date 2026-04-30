Yildiz e il "patto" con il ginocchio, le condizioni di Thuram e il ruolo di Vlahovic: verso Juve-Verona

Col traguardo lì, ben visibile in fondo al rettilineo, verrebbe quasi voglia di forzare. Ma Spalletti è stato chiaro nella comunicazione interna al Jtc. Esiste una gestione anche nella volata. La vista non deve annebbiarsi, la lucidità deve rimanere alta per compiere anche gli ultimi passi nella maniera più giusta: vietato farsi prendere dalla smania di centrare un obiettivo parso a tratti pericolosamente distante ma ora tangibile. Se il rapporto classifica/calendario suggerisce lo strappo, la mente impone la razionalizzazione di rischi e consumi. Si va, come sempre, tappa per tappa: la prima è domenica alle 18 contro il Verona . Quando c’è la Juve di mezzo Yildiz non si tira mai indietro. È più forte di lui, ne è innamorato perso. Che si tratti di stringere i denti per dare una mano in campo o di fermarsi fuori dai cancelli del Jtc per firmare autografi al termine dell’allenamento, Kenan antepone il bianconero a tutto. Nelle ultime settimane il ginocchio sinistro gli ha chiesto una piccola tregua. C’è un patto interiore tra il turco e la sua articolazione: non eccediamo, ma in caso di necessità siamo pronti, sempre.

Le condizioni di Thuram e Vlahovic

Il 10, prima del Milan, non si era praticamente mai allenato integralmente coi compagni: per la seconda volta di fila è partito dalla panchina senza riuscire a dare un contributo sostanziale. La seduta parziale di ieri lascia sperare che il riposo abbia sortito un effetto lenitivo, propedeutico alla titolarità contro il Verona. Gestione è la parola chiave anche per Thuram, tormentato da un paio di mesi da un edema osseo. Anche Khéphren ha sempre stretto i denti. I 71’ disputati contro i rossoneri si sono però fatti sentire, costringendolo al lavoro individuale alla ripresa. Il francese sarà l’osservato speciale dei prossimi giorni. Per entrambi c’è il retropensiero Mondiale, senz’altro subordinato alla conquista della Champions con la Juventus.

A cui, finalmente, può contribuire da protagonista Vlahovic. Dusan ha giocato uno spezzone a San Siro ed è pronto ad accrescere il suo minutaggio. Spalletti sul serbo ha spiegato in maniera chiara: «Ci potrà dare una mano in queste ultime partite. Bisogna comportarsi in maniera logica, ha giocato i suoi dieci minuti e va bene così. Il nostro futuro si gioca su quattro partite, non è un “o la va o la spacca”». Come volevasi dimostrare.

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