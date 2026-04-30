Da titolare alle briciole, 25 milioni svaniti per la Juve: per l'addio c'è un obbligo preciso

La Juve rischia di ritrovarsi tra le mani un grosso problema da sbrogliare nelle prossime settimane. A sorpresa, dopo l’ottimo avvio tra febbraio e marzo, l’Aston Villa non sembra più orientato a trattenere e soprattutto a riscattare Douglas Luiz. Il che significherebbe per la società bianconera veder svanire 25 milioni garantiti più altri 3 possibili legati ai bonus. Tra l’altro, molti dei quali si starebbero pure materializzando, dato che la formazione di Birmingham è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League e viaggia alla grande pure sul palcoscenico europeo (stasera l’andata della semifinale di Europa League).
Douglas Luiz, la situazione
Peccato che però nell’ultimo mese il metronomo brasiliano sia sparito dall’undici titolare sia in campionato sia in coppa. Un brutto segnale per il club bianconero, che negli ultimi contatti ha registrato una certa freddezza da parte dei Villans in merito alla questione riscatto. Le ultime partite della formazione allenata da Unai Emery hanno visto il centrocampista classe 1998 raccogliere le briciole: qualche spezzone qua e là per addormentare un po’ il gioco grazie al possesso palla negli ultimi quindici-venti minuti.
L'agente e la Juve
Troppo poco per indurre la dirigenza bordeaux-celeste a esercitare il riscatto tra qualche settimana. Ecco perché dalle parti della Continassa nei prossimi giorni intendono fare il punto della situazione con l’agente del regista scuola Vasco Kia Joorabchian. L’occasione giusta per capire se il capitolo Aston Villa 2.0 per il suo assistito sia da considerarsi chiuso o se invece possano esserci dei margini per portarlo avanti. Magari rinegoziando il prezzo del cartellino attraverso uno sconto da parte del club bianconero. Vedremo. Certamente il fatto che DL abbia perso il posto da titolare nelle ultime gare pure nella squadra allenata dal suo papà calcistico Emery non è affatto un segnale incoraggiante per il futuro. Dopo l’avventura in chiaroscuro nel primo semestre stagionale al Nottingham Forest, il ritorno a Birmingham e in particolare l’inizio brillante erano sembrati la panacea di tutti i mali. Tanto che la soluzione Villans sembrava essere stata vincente sotto ogni punto di vista.
Riecco Douglas...
Adesso però le cose sono cambiate e la Juventus rischia tra un mesetto di dover riaccogliere tra le proprie fila Douglas. A quel punto poi in estate gli andrebbe trovata una nuova sistemazione altrove. Con tutte le difficoltà del caso. I bianconeri, infatti, non possono cederlo sotto i 25 milioni, onde evitare minusvalenze e soprattutto alla luce di questa travagliata stagione la sensazione è che, come accaduto in passato col connazionale Arthur Melo, siano costretti a ridarlo in prestito (magari oneroso…) con diritto di riscatto. Sperando in una rinascita dal sapore di resurrezione lontano dalla Juve, che nel 2024 non aveva badato a spese per averlo (operazione da 50 milioni compresi i cartellini di Iling Jr e Barrenechea). Una scelta che non ha pagato.
La Juve rischia di ritrovarsi tra le mani un grosso problema da sbrogliare nelle prossime settimane. A sorpresa, dopo l’ottimo avvio tra febbraio e marzo, l’Aston Villa non sembra più orientato a trattenere e soprattutto a riscattare Douglas Luiz. Il che significherebbe per la società bianconera veder svanire 25 milioni garantiti più altri 3 possibili legati ai bonus. Tra l’altro, molti dei quali si starebbero pure materializzando, dato che la formazione di Birmingham è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League e viaggia alla grande pure sul palcoscenico europeo (stasera l’andata della semifinale di Europa League).
Douglas Luiz, la situazione
Peccato che però nell’ultimo mese il metronomo brasiliano sia sparito dall’undici titolare sia in campionato sia in coppa. Un brutto segnale per il club bianconero, che negli ultimi contatti ha registrato una certa freddezza da parte dei Villans in merito alla questione riscatto. Le ultime partite della formazione allenata da Unai Emery hanno visto il centrocampista classe 1998 raccogliere le briciole: qualche spezzone qua e là per addormentare un po’ il gioco grazie al possesso palla negli ultimi quindici-venti minuti.