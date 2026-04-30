Da titolare alle briciole, 25 milioni svaniti per la Juve: per l'addio c'è un obbligo preciso

Riecco Douglas...

Adesso però le cose sono cambiate e la Juventus rischia tra un mesetto di dover riaccogliere tra le proprie fila Douglas. A quel punto poi in estate gli andrebbe trovata una nuova sistemazione altrove. Con tutte le difficoltà del caso. I bianconeri, infatti, non possono cederlo sotto i 25 milioni, onde evitare minusvalenze e soprattutto alla luce di questa travagliata stagione la sensazione è che, come accaduto in passato col connazionale Arthur Melo, siano costretti a ridarlo in prestito (magari oneroso…) con diritto di riscatto. Sperando in una rinascita dal sapore di resurrezione lontano dalla Juve, che nel 2024 non aveva badato a spese per averlo (operazione da 50 milioni compresi i cartellini di Iling Jr e Barrenechea). Una scelta che non ha pagato.