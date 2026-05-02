Juve Women, tris al Napoli e Canzi vede la Champions League

La Juventus Women si prende tre punti pesantissimi sul campo del Napoli e compie un passo decisivo nella corsa alla prossima UEFA Women's Champions League, dove prenderanno parte le prime tre in classifica. Finisce 3-2 per le bianconere al termine di una gara intensa e ricca di ribaltamenti, in cui la squadra torinese ha avuto il merito di colpire nei momenti chiave e di resistere alla reazione delle padrone di casa. Un successo che vale doppio: oltre ai tre punti, arriva anche la vittoria nello scontro diretto con la squadra di Canzi che si porta a più cinque sulle azzurre, in attesa però della risposta del Milan nel derby contro l'Inter, prossimo avversario anche della Vecchia Signora in campionato, con le nerazzurre che si giocano il titolo con la Roma.