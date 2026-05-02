Juve Women, tris al Napoli e Canzi vede la Champions League

La Juventus Women si prende tre punti pesantissimi sul campo del Napoli e compie un passo decisivo nella corsa alla prossima UEFA Women's Champions League, dove prenderanno parte le prime tre in classifica. Finisce 3-2 per le bianconere al termine di una gara intensa e ricca di ribaltamenti, in cui la squadra torinese ha avuto il merito di colpire nei momenti chiave e di resistere alla reazione delle padrone di casa. Un successo che vale doppio: oltre ai tre punti, arriva anche la vittoria nello scontro diretto con la squadra di Canzi che si porta a più cinque sulle azzurre, in attesa però della risposta del Milan nel derby contro l'Inter, prossimo avversario anche della Vecchia Signora in campionato, con le nerazzurre che si giocano il titolo con la Roma.
Juve Women, tris al Napoli e festeggia Canzi
L’avvio della Juventus è immediatamente aggressivo: dopo appena due minuti arriva una doppia occasione clamorosa per Cambiaghi, fermata da una reattiva Beretta. Il forcing bianconero si traduce nel vantaggio al 5’, quando Thomas lascia partire un cross velenoso che si infila direttamente sotto l’incrocio. La partita resta però apertissima. Il Napoli risponde al 17’ con Banusic, brava a finalizzare su assist di Kozak. L’equilibrio dura pochissimo: appena un minuto dopo, un errore in uscita di Beretta spalanca la porta a Capeta per il nuovo vantaggio delle bianconere. Ancora una volta, però, la reazione delle padrone di casa è immediata. Floe trova il 2-2 con una conclusione sporca ma efficace dal cuore dell’area, chiudendo una prima frazione giocata a ritmi altissimi e senza pause.
Nella ripresa il copione cambia leggermente: meno frenesia, ma tensione costante. Il Napoli continua a rendersi pericoloso soprattutto con Floe, mentre la Juventus cerca maggiore precisione negli ultimi metri senza trovare subito il guizzo decisivo. La svolta arriva all’83’: la neoentrata Krumbiegel sfrutta al meglio un contropiede e, sola davanti al portiere, firma il 3-2 con un piattone preciso. Un gol che decide la partita e che pesa enormemente nella corsa europea, nonostante l’uscita per infortunio nei minuti finali. Il triplice fischio certifica una vittoria fondamentale per la Juventus Women di Canzi, che consolida così il terzo posto.
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