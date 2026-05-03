Calciomercato Juve, David dal blitz di Comolli al futuro incerto già a giugno: le tre opzioni possibili

Un mese per provare a riprendersi la Juve e sopratutto cercare di tenersela stretta. Il futuro in maglia bianconera di Jonathan David , infatti, rimane decisamente in bilico e potrebbe essere lontano dalla Continassa nella prossima stagione. A meno di un finale di campionato da urlo. Nelle ultime quattro giornate, infatti, la Juventus si gioca il quarto posto in classifica. Un traguardo che vale l’accesso alla prossima Champions League e vale almeno 70 milioni. Obiettivo quindi da centrare a ogni costo. Senza se e senza ma. Per questo servono anche i gol del canadese, che ha risposto presente contro il Bologna nell’ultima allo Stadium, mentre ha faticato a San Siro contro il Milan. A testimonianza di come l’annata del centravanti rimanga di quelle altalenanti e difficili da decifrare. Forse anche da valutare per chi in estate sarà deputato a prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Il flop David

Arrivato con grandi aspettative l’estate scorsa, l’ex Lilla ha stentato per diversi mesi venendo bollato come un flop dall’opinione pubblica. Un’etichetta che Johnny, come è stato ribattezzato affettuosamente da tifosi e compagni di squadra, vuole togliersi di dosso il prima possibile. Per farcela ha una sola strada: segnare il più possibile e aiutare la Juve a staccare il pass Champions. Finora il rendimento è stato costellato più da ombre che da luci: appena 6 reti e 4 assist in 32 apparizioni per uno dei calciatori più pagati della Serie A. David, infatti, guadagna 6 milioni netti a stagione più eventuali altri 2 di bonus. Ecco perché la sensazione è che in estate, con l’arrivo di un nuovo bomber in bianconero (senza dimenticare il possibile rinnovo di Dusan Vlahovic), alla fine il classe 2000 possa fare le valigie. Anche perché dalla sua vendita la Signora realizzerebbe una robusta plusvalenza da iscrivere a bilancio. Da tempo il nome di David è appuntato ai primi posti nella lista degli obiettivi di mercato di uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce. Sul Bosforo vogliono provare a interrompere l’egemonia dal Galatasaray e desiderano chiudere un grande colpo in attacco.

Palla a David

Nella short list del Fener ci sono appunto David e un’altro volto noto del nostro calcio: Romelu Lukaku. Da capire - al netto delle elevate proposte economiche - se il corteggiamento turco possa essere gradito e far breccia in David, che avrà pure la vetrina del Mondiale casalingo col suo Canada per attirare estimatori e pretendenti da parte dei campionati europei più importanti. Il ritorno in Francia non lo solletica; mentre lo sbarco in Premier League sarebbe una soluzione decisamente allettante. Al netto del fatto che David non intende abdicare e mollare la Juve a cuor leggero. Ecco perché dalla gara di oggi pomeriggio allo Stadium contro il Verona proverà a prendere la rincorsa per strappare la conferma. Intanto da Oltremanica sta accendendo i propri radar sul numero 30 juventino l’Aston Villa, che è alla ricerca di una punta per rinforzare il reparto offensivo in vista del ritorno in Champions. Un anno fa di questi tempi Emery, come Tottenham, Atletico Madrid e Inter, era sulle tracce di David prima del blitz vincente da parte del Ceo bianconero Damien Comolli, che alla fine era riuscito a bruciato la concorrenza di mezza Europa nella corsa al canadese. Un blitz che per ora non si è rivelato altrettanto un affare sul rettangolo verde. C’è però ancora un mese di campionato (il più importante) per spazzare via le critiche e riscrivere i giudizi, magari cambiando pure il proprio destino. Palla ora a David…

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