Vlahovic, l'assist di Spalletti e il 'ghigno giusto': da cosa dipende davvero il futuro alla Juve

Non gli manca certo la coerenza. Così Luciano Spalletti, a proposito del futuro di Dusan Vlahovic, ha raccontato tanto in poche frasi: «Se ribadirei che Dusan sarebbe felicissimo di restare alla Juve e può darci una grande mano? Sì, perché si sta allenando con grande entusiasmo, perché è un professionista che ha un grande carattere e perché ha le giocate che mancano alla squadra. Come Yildiz sa che può essere utile a mettere un po’ del suo in queste ultime partite, ma ci sarà da vedere con che tempistiche perché abbiamo dovuto perfezionare il suo lavoro. La cosa fondamentale è averlo a disposizione, con il ghigno giusto». È un caposaldo del pensiero di Spalletti, che già in tempi non sospetti si era espresso senza mezzi termini su DV9. Sì, vuole che rimanga. Sì, vuole proseguire a lavorare su Dusan. E, sì, sa perfettamente che inseguire sul mercato una punta di pari livello (oltre a quella che la Juve dovrà necessariamente prendere, anche al netto degli orizzonti incerti su David e Openda) comporti rischi altissimi senza benefici sicuri, considerando i soldi da investire pure in altri reparti.